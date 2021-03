Zetel voor radicale FVD’er Freek Jansen leidt nu al tot frustratie én euforie

De verkiezingen liggen weer achter ons en vandaag is de dag van de victorie en slagroomsoezen voor de ene partij en puin ruimen en tranen deppen voor de andere. Het is ook de dag waarop Twitter losgaat over de uitslagen en alles dat daar bij komt kijken. Zoals Freek Jansen, de veelbesproken FVD’er die zoals het ernaar uitziet in de Tweede Kamer komt.

Freek Jansen is de FVD’er die al heel wat stof heeft doen opwaaien. De voorzitter van de Forum-jongerentak kwam eind vorig jaar veelvuldig in het nieuws omdat antisemitisme, racisme en homofobie welig zouden tieren binnen de JFVD onder zijn voorzitterschap: screenshots van het app-verkeer, wat volgens hem „gewoon een beetje borrelpraat” was, kwamen in de media terecht en de rest is geschiedenis.

Freek Jansen rechterhand Baudet

Google je hem dan vliegen omschrijvingen als ‘radicale rechterhand van Baudet’ en ‘strateeg met radicale ideeën en grote invloed’ je om de oren. Hij stond op nummer 7 op de verkiezingslijst en zoals het er nu naar uitziet, heeft ‘de radicaal’ een plekje in de Tweede Kamer veroverd. FVD gaat namelijk waarschijnlijk van twee naar zeven of acht zetels, een behoorlijke winst voor de partij die begon met Thierry Baudet en Theo Hiddema in de Kamer.

Die laatste heeft gisteren op Freek Jansen gestemd, laat hij weten op Twitter. „Weet zeker dat Freek Jansen mijn stem op hem en FVD glans zal geven. Maandenlang door de ratten besnuffeld en toch blijmoedig zijn rug rechthoudend. Van zijn karakter en kennis zal de Tweede Kamer nog opkijken.”



Weet zeker dat Freek Jansen mijn stem op hem en FVD glans zal geven. Maandenlang door de ratten besnuffeld en toch blijmoedig zijn rug rechthoudend. Van zijn karakter en kennis zal de Tweede Kamer nog opkijken. — Theo Hiddema (@THiddema) March 18, 2021

Mensen reageren op de oud-advocaat en partijduwer „Hij was toch o.a. de reden dat je opgestapt bent? Heel erg hypocriet dus. Of die draai moet je veel opgeleverd hebben! Dan is het nog erger dan hypocriet!”, schrijft iemand. Ook worden veel rattenplaatjes gedeeld.



Dit worden ratten genoemd, maar je hebt goeie en slechte😉 heb liever 1000 van deze dan 2 van de 2e kamer☺️ — jennifer (@jennie071) March 18, 2021

Baudet stemde eveneens op Jansen, toonde hij gisteren vol trots en wallen onder z’n ogen. Gisteravond was hij dan ook helemaal op, vertelde collega-FVD’er Smolders vanmorgen.



Thierry Baudet heeft gestemd! En niet op zichzelf maar op de nummer 7 van FVD: Freek Jansen https://t.co/R7yHNJcaWw — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) March 17, 2021

Reacties Twitter

Dat Freek Jansen waarschijnlijk in de Kamer komt, leidt tot een storm aan reacties. De hele ochtend is #FreekJansen al trending en mensen uiten hun intense blijdschap of grote frustratie. De een deelt een stembiljet met daarop het bewijs dat hij op hem heeft gestemd, terwijl een ander in het Engels uitlegt aan haar ‘internationale volgers’ dat een „extreem rechtse witte racist” in de Kamer komt.



To my international followers, the easiest comparison I can make is that based on the exit polls the Netherlands will get their own Marjorie Taylor Greene. His name is Freek Jansen and he’s an alt-right white supremacist. The FvD party ultimately split cos of his spot on ballot. https://t.co/wmyfSOs1RE — Lena (they/them; die/hen/diens) | hiatus (@boisei0) March 17, 2021

Veel anderen zien het als het verontrustend. „Wel echt schrijnend om te zien dat nummer 7 van FvD, Freek Jansen, in de kamer lijkt te komen. Er is dus in dit land draagkracht voor openlijke haat en dat is erg schokkend. Ook al wil je vrijheid, dit gaat om de toekomst.”

En sommige mensen lachen heel hard in hun vuistje, om het daarna aan iedereen kenbaar te maken. „Links is echt ZIEDEND dat Freek Jansen de tweede kamer in komt! Prachtig!”



Links is echt ZIEDEND dat Freek Jansen de tweede kamer in komt! Prachtig! #FVD — BasedFox 🇳🇱 (@BasedMadocke) March 17, 2021



Freek Jansen! — Frans van Zwienen (@Franzzois) March 16, 2021

Anderen zien liever dat Freek Jansen helemaal niet wordt genoemd. „Ja, laten we nu allemaal over Freek Jansen gaan praten. Freek Jansen! Freek Jansen! Freek Jansen! Dan zit hij de rest van de week in alle praatprogramma’s.”



