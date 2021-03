De verkiezingen in de grotere steden: wie stemde wat?

Veel grote(re) steden hebben de voorlopige uitslag van de verkiezingen al doorgegeven. Wel missen de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag). We weten inmiddels dat de VVD de grootste partij is met 35 voorspelde zetels, en dat D66 de grote winnaar is. Die partij behaalt 24 zetels, blijkt uit de voorlopige prognose van het ANP.

Ook zijn er – ondanks het misplaatste stemadvies van een SP’er – heel weinig stemmen ongeldig verklaard. Ongeveer 0,2 procent van alle stemmen is ongeldig. Dat gaat om de ruim tweehonderd gemeenten die hun uitslagen al hebben doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Dat is vergelijkbaar met vier jaar geleden.



Briefstemmen

In Olst-Wijhe (Overijssel) zijn naar verhouding de meeste stemmen ongeldig verklaard. Zo’n 0,6 procent van alle uitgebrachte stemmen in de gemeente aan de IJssel telde niet mee. Dat is drie keer zo veel als vier jaar geleden. In Vaals is 0,4 procent van de stemmen ongeldig, maar dat is minder dan bij de vorige Kamerverkiezingen.

Bij het tellen van de eerste briefstemmen op maandag bleek dat veel ouderen het stembiljet en de stempas in dezelfde envelop hadden gestopt. Dat mocht niet, en daarom waren de stemmen aanvankelijk ongeldig. Minister Kajsa Ollongren paste daarom de werkwijze aan.

Uitslag verkiezingen in de grotere steden

Nog niet van alle steden is de uitslag bekend, maar wel van een hoop grote(re) steden. Zo krijg je een beeld van op welke partij wordt gestemd op verschillende plekken in Nederland.

Leeuwarden

D66 heeft de VVD afgelost als grootste partij in Leeuwarden, de hoofdstad van de provincie Friesland. De Democraten boekten een winst van ruim drie procentpunten en kwamen daarmee uit op 16,0 procent. De VVD kwam, ondanks een kleine winst 0,1 procentpunt tekort om de grootste te blijven.

Ook de PvdA boekte een bescheiden winst en wist daarmee de PVV van de derde plaats te verdrijven. Grote verliezers waren de SP en vooral GroenLinks, dat bijna werd gehalveerd ten opzichte van 2017.

Nijmegen

In studentenstad Nijmegen staat D66 ook aan kop. De partij kreeg 23,2 procent van alle stemmen, bijna 4 procentpunt meer dan vier jaar geleden. GroenLinks was vier jaar geleden de populairste partij in de stad aan de Waal, maar verloor dit jaar bijna 7 procentpunt. De VVD is de tweede partij in Nijmegen.

Almere

Almere doorbreekt de D66-trend: daar versterkte de VDD de koppositie. De partij van premier Mark Rutte boekte een kleine winst en kwam uit op 21,9 procent van de stemmen. D66 nam met een score van 14,4 procent de tweede positie over van de PVV dat 3 procentpunten verloor en uitkwam op 12 procent.

Ook in Almere verloren de SP en GroenLinks fors. Deze linkse partijen werden voorbijgestreefd door Forum voor Democratie (FVD) dat met 6,5 procent nu de vierde partij in de stad is.



Delft

In Delft, ook een studentenstad, heeft D66 de meeste stemmen gekregen. Dat was vier jaar geleden ook zo. Wel kreeg de partij nu iets meer steun: van 20,2 procent naar 21,3 procent. Debutant Volt werd vanuit het niets de vijfde partij in Delft met 7,5 procent van de stemmen. Dat is net achter de PVV en voor CDA en PvdA.

GroenLinks leed in Delft het grootste verlies van alle partijen. De partij van Jesse Klaver ging van 14,3 procent terug naar 8,8 procent van de stemmen.

Lelystad

Onder stemmers in Lelystad is de VVD de populairste partij. De partij haalde deze verkiezingen 21,2 procent, en dat is meer dan de 19,5 procent die de partij in 2017 haalde.

De PVV is in die stad de tweede partij met 14,4 procent. Dat was in 2017 17,6 procent, een verlies dus. D66 staat op de derde plek (11,7 procent) en FVD op de vierde. De partij van Thierry Baudet haalde 7,7 procent van de stemmen, tegen 2,1 procent in 2017.

Haarlem

In Haarlem is D66 de grootste partij geworden met 22,6 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen in 2017 was dat nog 17,9 procent. De partij van Sigrid Kaag gaat daarmee de VVD als grootste partij voorbij. De liberalen daalden van 19,1 procent naar 17,5 procent.

Derde partij is GroenLinks, ook al zakte die flink van 15,7 procent naar 9,3 procent van de stemmen. De PVV is met 7,4 procent de vierde partij in de hoofdstad van Noord-Holland. In 2017 kreeg die partij nog 9,3 procent. FVD stijgt van 1,7 procent naar 3,8 procent.



Den Bosch

De VVD is in Den Bosch wederom de grootste partij, met 23,7 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden was dat 22,8 procent.

Wel is de afstand tussen de VVD en D66 kleiner dan tijdens de vorige verkiezingen. D66 krijgt nu 18,6 procent van de stemmen in Den Bosch. Dat was 14,2 procent de vorige keer. Ook FVD wint. De partij van Thierry Baudet krijgt daar 4,4 procent van de stemmen. In 2017 was dat 1,6 procent.

En ook hier kregen de SP, CDA en GroenLinks klappen. Zo ging de SP van 10,7 procent naar 7,2 procent. Het CDA gaat van 9,7 procent naar 6,7 procent. GroenLinks verliest fors: van 10,7 procent naar 6,1 procent. De PVV verliest ook stemmen en gaat van 14,5 procent naar 12 procent.

Tilburg

Ook in Tilburg is de partij van Rutte (wederom) de grootste. D66 werd daar tweede. Het verschilde halveerde ongeveer.

Vier jaar geleden kreeg de VVD 20,1 procent van de Tilburgse stemmen en D66 14,8. Nu stemde 21,5 procent van de Tilburgers op de VVD en 18 procent op D66. De PVV zakte van 13,6 naar 10,3 procent. Ook GroenLinks en SP verloren terrein. Forum voor Democratie steeg van 1,6 procent naar 5,5 procent. Volt kreeg 3,1 procent van de stemmen in de studentenstad.

Groningen

En dan weer een D66-gemeente: Groningen gaf de partij van Kaag 22,9 procent van de stemmen. Dat is een winst van 3,6 procent in vergelijking met vier jaar geleden.

De VVD is de tweede partij geworden met 13,6 procent van de stemmen. Nieuwkomer Volt kreeg 5,5 procent van de stemmen.

Grote verliezer was GroenLinks. In 2017 kreeg de partij van lijsttrekker Jesse Klaver nog 18,2 procent van de stemmen. Bij deze verkiezingen kwam GroenLinks uit op 10,5 procent.



Maastricht

De VVD is de grootste partij geworden in Maastricht. De partij kreeg 17,6 procent van de stemmen in de Limburgse hoofdstad. D66 steeg naar 16,9 procent. Vier jaar geleden won de PVV in Maastricht, maar die partij zakte nu naar 15,5 procent.

De partij van Geert Wilders verloor ook de zege in Sittard-Geleen. Vier jaar geleden kreeg de PVV daar 20,9 procent van de stemmen, nu is dat 18 procent. De VVD steeg van 15,4 naar 18,5 procent.

Ook in Vaals, Beek en Simpelveld is de VVD de grootste partij, en niet langer de PVV. In Heerlen, Kerkrade en Roerdalen bleef de PVV wel de grootste partij.

Alkmaar

En net als vier jaar geleden is de VVD bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer de grootste partij in de gemeente Alkmaar geworden met 20,7 procent van de stemmen, al moet de partij wel 1,5 procent inleveren in vergelijking met 2017. D66 is tweede met 17,9 procent, een winst van 4 procent.

GroenLinks is in de gemeente Alkmaar de grote verliezer. De partij van Jesse Klaver is er bijna gehalveerd en haalt een score van 6,8 procent tegen 12,8 procent vier jaar geleden.