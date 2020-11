Thierry Baudet gooit bijltje erbij neer en dat leidt tot uiteenlopende reacties

Er heerst chaos en verwarring bij de partij die de afgelopen Statenverkiezingen nog als grootste uit de bus kwam. Thierry Baudet heeft laten weten niet langer de partij te willen trekken en gooit het bijltje er dus bij neer. Al blijft hij wel partijvoorzitter. Het kan rekenen op de meest uiteenlopende reacties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thierry Baudet is niet langer lijstrekker voor Forum voor Democratie voor de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar. Dat zegt hij in een filmpje op Twitter. Hij geeft zijn positie als nummer 1 op de kandidatenlijst op, maar gaat niet weg.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen geeft partijleider @thierrybaudet het volgende statement ⬇️ #GeenTrialByMedia pic.twitter.com/Qu9Jy1hkR7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 23, 2020

„Ik ben gekozen, en blijf dus wel in de Kamer, daar blijf ik de partij in steunen. Graag als lijstduwer op de kieslijst, ik wil mee blijven werken de partij verder te brengen.”

Appgroepen

Aanleiding zijn de berichten van de afgelopen dagen over antisemitische en homofobe berichten die rondgingen in appgroepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij. Prominente FVD’ers riepen op tot een grote schoonmaak binnen de JFVD en drongen aan op het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling, of zelfs de rechterhand, van Baudet en de nummer zeven op de verkiezingslijst. Al heeft ook Jansen, die nog niet eens zo heel lang geleden uitgelaten blij was met de verkiezingsuitslag, zojuist laten weten niet meer verkiesbaar te zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuws: Freek Jansen heeft zijn positie als kandidaat-Kamerlid teruggeven. Vanavond gaat crisisoverleg bij FvD door op andere locatie. @NOS — Ewoud Kieviet (@EwoudKieviet) November 23, 2020

Baudet noemt de berichten over nazisme en antisemitisme „vreselijk”, maar zegt ook dat „de media niet te vertrouwen zijn”. Hij vindt dat „er nu binnen de partij allerlei mensen zijn die toch op basis van die berichten in de media, niet het onderzoek willen afwachten dat een lid van de Eerste Kamer, een lid van de Tweede Kamer en een lid van het partijbestuur willen gaan doen.”

Media

Baudet zegt dat hij niet kan leven met het wegsturen van zijn rechterhand voordat de uitkomst van een onderzoek er is naar misstanden bij de jongerentak van de partij. En hij stapt dus op, als lijsttrekker. „Als er een cultuur ontstaat van ‘trial by media’, en/of als er daadwerkelijk dingen zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, in beide gevallen wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst, ik stel mijn positie ter beschikking.”

Reacties

Er wordt heel wisselend op zijn vertrek gereageerd. De een vindt het „enórm jammer”, een ander heeft een spitsvondigheidje bedacht. „Beaudeath.” En weer een ander maakt er voor de gelegenheid een anagram van.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Buttered Hairy is een anagram van Thierry Baudet. — Bram F⭕kke (@BramFokke) November 23, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Baudeath — peter beenhakker (@BeenhakkerPeter) November 23, 2020

Petra ziet het zelfs als moord. „Voor de Tweede keer in mijn leven is mijn verkiezingsstem vermoord door de medemens. De eerste keer toen ik wilde gaan kiezen voor Pim Fortuyn, hij werd letterlijk vermoord. Ditmaal Thierry Baudet, hij is figuurlijk vermoord.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor de Tweede keer in mijn leven is mijn verkiezingsstem vermoord door de medemens.

De eerste keer toen ik wilde gaan kiezen voor Pim Fortuyn, hij werd letterlijk vermoord.

Ditmaal #ThierryBaudet, hij is figuurlijk vermoord. pic.twitter.com/zXZY70mrs5 — Petra ©️ 🇳🇱 🏛️🦉🤘🔥🤘 (@TweetHola) November 23, 2020

Utrechts D66-Raadslid Arjan Kleuver vindt dat Baudet met zijn uitspraken over de media in de slachtofferrol is gekropen. „Niks trial by media. Het is een bewijs dat de journalistiek zich van zijn taak kwijt. Het zou slecht zijn als ze de ranzigheid binnen FvD niet naar buiten hadden gebracht. De consequenties zijn niet de schuld van de media. U speelt slachtoffer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niks trial by media. Het is een bewijs dat de journalistiek zich van zijn taak kwijt. Het zou slecht zijn als ze de ranzigheid binnen FvD niet naar buiten hadden gebracht. De consequenties zijn niet de schuld van de media. U speelt slachtoffer. — Arjan Kleuver (@ArjanKleuver) November 23, 2020

Goed overleg

Thierry Baudet wordt geen lijsttrekker bij Forum voor Democratie, maar blijft wel partijvoorzitter. De terugtrekking van Baudet is „in goed overleg met de achterban” genomen, laat een FvD-woordvoerder weten. Volgens hem heeft het partijbestuur de hele dag overlegd over de perikelen met mensen uit alle geledingen van de partij, van senatoren, Tweede Kamerleden, statenleden en Europarlementariërs. „Het doel was om in goede harmonie verder te kunnen.”

Of Baudet zelf het besluit heeft genomen of dat onder druk van de kopstukken van de partij heeft gedaan, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook weet hij niet of er nog andere wijzigingen worden doorgevoerd en wie er lijsttrekker zal worden bij de landelijke verkiezingen in maart.

Binnenkort zal middels een lijsttrekkersverkiezing de nieuwe lijsttrekker worden gekozen. En natuurlijk wordt er al druk gespeculeerd. Zo klinkt voornamelijk de naam Joost Eerdmans al door de politieke wandelgangen, maar ook die van Annebel Nanninga en Theo Hiddema.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ditism Gewoon Joost Eerdmans de leiding in handen geven. Hij heeft voldoende ervaring en straalt autoriteit uit. Een veel betere leider dan @thierrybaudet — Bert van de weert (@Bertvandeweert1) November 23, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aan de andere kan Petra, Thierry is niet altijd even handig in zijn uitspraken en aanpak. Als een Joost Eerdmans het stokje over zou nemen, kan dit het FVD weer veel vertrouwen en stemmen opleveren! — LeCler (@realbrandaris) November 23, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.