Er hing een grote penis in Nijmeegs bushokje en niemand weet van wie

Sta je op de bus te wachten, sta je ineens oog in eikel met een gigantische penis. Die heel professioneel op het lichaam van Wopke Hoekstra is geplakt. Het overkwam reizigers vandaag in Nijmegen.

Reizigers en voorbijgangers konden vandaag ‘genieten’ van een wel heel bijzondere verkiezingsposter: een penis die op het lichaam van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra is geplakt. Maar nee, de penis en poster waarop de tekst ‘Nu doorplakken’ prijkt, is absoluut niet afkomstig van het CDA. Maar van wie dan wel?



Betrokkenen bushokje over penis

Betrokkenen staan voor een raadsel, schrijft Omroep Gelderland. En grappig vinden ze het helemaal niet. „Iemand heeft onze abri opengemaakt en eigenhandig deze poster erin gehangen”, reageert een woordvoerster van Exterion dat verantwoordelijk is voor de reclame in het bushokje aan de weg.

Ze is stellig: „Wij zijn hier op geen enkele wijze bij betrokken. We hebben direct actie ondernomen, dus de poster wordt per direct verwijderd.”

Dildoplakker



Het hangt in een officiële reclameplek in een Nijmeegse bushalte, gewoon achter het glas. Dat lijkt me misbruik maken van jullie beeldmerk. — Rickður Örn Wilson 🌿 (@OrnRick) March 17, 2021

De poster bevat verder het logo van PostNL, maar ook de nationale bezorgtrots zegt van niets te weten. „Het spreekt voor zich dat wij niets met deze poster te maken hebben”, is de korte reactie van het bedrijf.

Wie is de plakker?

Wie erachter zit, is onduidelijk. Mogelijk zit deze creatieve geest ook achter de eerdere plakacties in Nijmegen waarbij dildo’s opdoken op brievenbussen. „Een brief posten was nog nooit zo spannend”, reageerde toen iemand opgewonden.



Mysterie: dildo-plakker heeft het voorzien op deze brievenbus

Een brief posten was de afgelopen weken nog nooit zo spannend in Nijmegen. Er prijkten namelijk dildo’s aan de brievenbus. 😎😎😎 pic.twitter.com/P67HlCh2D0 — TiARa21 (@Chantal21X) February 20, 2021

Gelukkig is de poster in elk geval niet weggewaaid, zoals vorige week veelvuldig gebeurde. Je zou toch maar een hele grote penis tegen je hoofd aan krijgen.