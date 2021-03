Morgen start de Week Zonder Vlees: ‘Elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd’

77,8 kilo. Dat is het gewicht van ons totale jaarlijkse verbruik van vlees (inclusief het gewicht van het karkas) per hoofd van de bevolking, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Ongeveer de helft, zo’n 39 kilo eten we ook daadwerkelijk op. Dat moet anders, vindt Isabel Boerdam, initiatiefneemster van de Nationale Week Zonder Vlees. Morgen is de aftrap van de vierde editie van de campagne.

„Elke dag vlees of vis eten is niet meer van deze tijd, een flexitarisch eetpatroon moet de nieuwe standaard worden in Nederland. Dat is mijn doel”, aldus Boerdam. De stichting Nationale Week Zonder Vlees probeert met de campagne mensen aan te sporen om minder vaak vlees te eten. „Veel mensen hebben vooroordelen over vegetarisch eten: het is saai, smakeloos of ingewikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat proberen en proeven leidt tot geloven. Want vegetarisch eten is juist verrassend, smaakvol en helemaal niet moeilijk.”

Stijgende vleesconsumptie

Het is inmiddels de vierde editie van de campagne en hoewel vlees eten bij steeds meer mensen uit de gratie raakt – uit de Vegamonitor 2020, een onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu, blijkt dat 55 procent van de Nederlanders zich nog als vleeseter ziet, tegenover 59 procent een jaar daarvoor – is onze jaarlijkse vleesconsumptie al een aantal jaar aan het stijgen. In 2017 lag het gemiddelde jaarlijkse vleesverbruik nog op 76,6 kilo. Een jaar later consumeerden we gemiddeld zo’n 77,2 kilo vlees per jaar. Weer een jaar later, in 2019, nam het totale verbruik met een ruim een halve kilo toe en werd er 77,8 kilo vlees per hoofd van de bevolking verbruikt.

Goed barbecueseizoen

Toch zeggen steeds meer mensen minder vlees te willen eten. Volgens de Vegamonitor vindt 48 procent van de Nederlanders het niet meer van deze tijd om elke dag vlees te eten. Slechts een derde van de mensen vindt een maaltijd niet compleet zonder vlees. In 2019 dacht 60 procent er nog zo over. Hoe komt het dan dat onze vleesconsumptie blijft stijgen? Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Wageningen komt dat wellicht vanwege een stijging in de horecamaaltijden, die veelal aan een toenemend aantal toeristen zijn geserveerd. En ook het weer zou wel eens van invloed op de cijfers kunnen zijn. Een goed barbecueseizoen kan de vleesconsumptie doen stijgen.

De Week Zonder Vlees moet bijdragen aan minder hoge cijfers in de toekomst. „Want wanneer je als volwassene een week geen vlees eet, bespaar je in zeven dagen 101 liter water, 79 kilometer autorijden aan CO2-uitstoot en 770 gram vlees”, zo stelt de organisatie. En de hoop is dat het voor veel deelnemers niet bij die ene week blijft. „Iedereen die meedoet met de Nationale Week Zonder Vlees zal na deze zeven dagen makkelijker zijn weg vinden in de vegetarische en plantaardige keuken”, aldus Boerdam.