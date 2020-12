Foodtrends van 2020: alcoholvrije drankjes, vleesvervangers en meer

Dit jaar waren we meer thuis dan ooit. Door de tijdelijke lockdowns konden we minder uiteten, en daardoor kwam er verandering in hoe en wat we het liefst eten. Maar liefst zes op de tien Nederlanders probeerden een nieuwe foodtrend uit. En zeven op de tien ontdekten een nieuwe keuken.

Dat blijkt uit onderzoek van maaltijdbezorger Deliveroo. Nederlanders werden hierin gevraagd naar hun eet- en drinkgewoonten in 2020 en welke foodtrends volgens hen populair blijven in 2021.

Gezond en home made

Het lijkt erop dat Nederlanders dit jaar bewuster zijn gaan eten en drinken. Vooral de gezonde foodtrends waren afgelopen jaar populair. Denk hierbij aan alcoholvrije drankjes, gefermenteerde producten, vegan producten en vegetarische alternatieven. Zo probeerde dit jaar een kwart van de Nederlanders alcoholvrije drankjes en vleesvervangers. Een op de zeven van de ondervraagden probeerden zuivelvrije alternatieven zoals havermelk, notenmelk en gefermenteerde producten zoals kimchi en kombucha.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yo in nederland is vegetarische rookworst wat is dit. Rookbrocoli? — DONT FOLLOW CHECK PINNED (@letkunsing) October 10, 2018

Door de zeeën van tijd die ineens in ieders leven kwam, was er ook meer behoefte voor home made gerechten, zoals zelfgemaakte pasta en bananenbrood. Dit jaar gingen we niet op vakantie van land naar land, maar van keuken naar keuken. Namelijk zeven op de tien Nederlanders probeerden een nieuwe wereldkeuken uit. Van Chinees (33%), Italiaans (27%), Mexicaans (20%) en Grieks (20%), tot aan Amerikaans (19%). Dat is nog eens reizen.

2020: Het jaar van maaltijden bestellen

Waar de horeca dit jaar in het nauw zat, zagen bestelplatformen de cijfers pieken. 71 procent van de respondenten heeft dit jaar wel eens eten besteld. Een kwart gaf aan dat ze hiermee restaurants wilden steunen en ruim een kwart zag het als een beloning voor zichzelf. Een vijfde (18%) van de ondervraagden bestelde simpelweg omdat ze geen zin hadden om te koken.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de trends die Deliveroo ook ziet op het platform. Stijn Verstijnen, General Manager: „Deliveroo is inmiddels vijf jaar actief in Nederland en we zien dat er steeds meer behoefte is aan bewust eten. De vraag naar vegetarische alternatieven en voedzame maaltijden blijft doorgroeien.”

Foodtrend 2021: focus op duurzaamheid

Maar welke trends zijn blijvertjes? De helft van de Nederlanders ziet graag de alcoholvrije trend (54%) en zelfgemaakte pasta trend (48%) doorzetten in 2021. En 43 procent vindt vleesvervangers een prima alternatief voor vlees. De helft van de ondervraagden verwacht dat er meer aandacht komt voor het verminderen van voedselverspilling.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

the vegan junkfoodbar in Amsterdam hits DIFFERENT 😍👏🏻 pic 1: "loaded fries" ( 🇳🇱 patatje kapsalon)

pic 2: Supreme hotdog

pic 3: "daddy mc chikn" + onion rings link: https://t.co/ZEm8v7HmtV pic.twitter.com/d0MSZ8qcRa — Diede ⓥ ⁷ is experiencing AOT brainrot (@diedevndrbsch) June 21, 2020

40 procent verwacht dat er bij de keuze voor groenten meer wordt gelet op seizoensgebonden groenten. Daarnaast verwacht een derde (35%) dat er meer aandacht komt voor duurzame voeding in het algemeen.

Dit zijn de top 10 foodtrends van 2020:

Alcoholvrije drankjes Vleesvervangers Zelfgemaakte pasta Zuivelvrije alternatieven (havermelk, notenmelk etc.) Gefermenteerde producten (zoals Kimchi en Kombucha) Flexitarisme Restaurant doe-het-zelf-pakketten Zelfgemaakt bananenbrood Clean eating Whipped coffee (Dalgona koffie, bekend van TikTok)

Lees ook: Celstraf voor Vegan Streaker na zijn vurige ‘eendmansactie’