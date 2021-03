Grote verliezen voor GroenLinks, CDA en SP, maar lijsttrekkers blijven aan

Het is de day after. Ondanks de – soms flinke – verliezen van onder meer het CDA, de SP en GroenLinks, blijven de fractievoorzitters daarvan aan. Zo zegt partijvoorzitter van het CDA, Rutger Ploum, dat Wopke Hoekstra leider van het CDA „mag blijven”. Wel noemt hij de uitslag van de verkiezingen een „hele teleurstelling”.

De partij moet „heel kritisch” naar zichzelf kijken, zegt Ploum. „Maar we hebben een hele goede leider en daar gaan we mee door.” Ook Hoekstra zelf blikte vanochtend alweer vooruit. „Teleurstellingen horen bij het leven. En vervolgens moet je jezelf herpakken en moet je verder.” Het is nu aan de VVD en D66, zegt Hoekstra, „hoe we verder gaan”.

Het CDA komt in de jongste voorlopige prognose op 15 zetels, een verlies van 4 ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2017. Gisteravond lieten de exitpolls 14 zetels zien.



Grote teleurstelling bij fractievergadering CDA, maar @WBHoekstra zegt aan zijn pas kortgeleden begonnen partijleiderschap 'nog een hele periode te willen vastplakken'. 'We moeten keihard aan de slag.' — Gerard Beverdam (@gerardbeverdam) March 18, 2021

Jesse Klaver: ‘Nederlaag is pijnlijk’

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt zijn verkiezingsnederlaag pijnlijk. „We zijn gewend geraakt de afgelopen jaren aan winnen, en het verlies doet pijn.” Maar ook hij denkt niet aan opstappen. Eventuele deelname aan een volgend kabinet sluit Klaver niet uit, maar erop vooruitlopen wil hij evenmin. „Het is nog te vroeg voor allerlei analyses.”

Op het moment bestaat de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer nog uit veertien mensen. Maar volgens de exitpolls zitten er straks maar acht GL’ers in de Kamer. Klaver denkt vooral aan hen. „Deze uitslag betekent ook dat collega’s niet terugkomen, en dat doet pijn.”

In deze campagne richtte GroenLinks zich vooral op het klimaat. Ook vonden ze linkse, progressieve samenwerking belangrijk. Klaver printte zelfs posters met de voornamen van de partijleiders van concurrenten op links. Die andere partijen reageerden daar weinig enthousiast op. Maar of dat de doodsteek was voor de GroenLinks-campagne, weet Klaver nog niet. „Op de vragen: wat is niet goed gegaan? Wat kon beter? Daar komen nog antwoorden op. Dat komt allemaal nog, dat gaan we nu niet doen.” Hij zegt wel blij te zijn met de winst van D66.

Lilian Marijnissen: ‘Meer gehoopt en verwacht’

Ook de leider van de SP, Lilian Marijnissen, is teleurgesteld over de verkiezingsuitslag. Wel is ze optimistisch voor de toekomst. Sinds 2017 geeft Marijnissen leiding aan de SP, en dit is al haar tweede nederlaag. Toch denkt ook zij niet aan opstappen.

De partij verliest volgens de exitpoll zes zetels en komt daarmee uit op acht zetels. Marijnissen had op „meer gehoopt en verwacht”. Volgens haar zijn SP-thema’s als zorg en de toeslagenaffaire minder in beeld gekomen door de coronacrisis.



De ChristenUnie, nu nog in de regering, houden vijf zetels. Gisteren leek het er nog op dat dit vier zetels zouden worden. „Als je in dit veld stabiel blijft, is dat mooi”, reageerde CU-leider Segers.

Thierry Baudet hebben we nog niet gezien. Hij was de afgelopen weken veel in beeld, en is de grote winnaar (+6 zetels, naar 8). Ondanks hij wat heeft te vieren, heeft hij nog niets van zich laten horen. Hij hield wel een klein feestje, was te zien in een video.

Campagneleiders: ‘Draaide om stabiel leiderschap’

De verkiezingen draaiden vooral om stabiel leiderschap tijdens de coronacrisis. Dat vonden campagneleiders eensgezind tijdens een gesprek in Nieuwspoort vanochtend. „Het was moeilijk met een ander verhaal dan het leider-verhaal de kiezer voor je te winnen,” zei Maarten Hijink, campagneleider van de SP. „Voor de kiezer was stabiel leiderschap belangrijk. Ik denk dat dat gisteren gebleken is.”

„Deze campagne ging heel erg over leiderschap,” zei ook campagneleider Sophie Hermans van de VVD. „Hoe kom je uit deze crisis en gaan we daarna als land fris en gezond verder?”

