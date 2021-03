Willem Engel van Viruswaarheid wil dat stemmen worden herteld

Willem Engel heeft niet genoeg stemmen gekregen om de Tweede Kamer te halen. Dus klopt het niet, vindt Engel. Hij bespeurt fraude tijdens de verkiezingen en wil dat de stemmen worden herteld.

De voorman van Viruswaarheid kondigt op Facebook aan naar de rechter te stappen. Dat deed hij al veel vaker het afgelopen jaar. Toen telkens om coronamaatregelen van tafel te krijgen. Zonder succes.

0,1 procent stemmen voor Willem Engel

Willem Engel deed aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer mee met een partij zonder naam. Zoals het er nu voor staat behaalde hij ongeveer 0,1 procent van de uitgebrachte stemmen. Daarmee is zetelwinst in de Kamer ver weg. Engels belangrijkste partijpunt was de afgelopen tijd het verzet tegen de corona-aanpak van de overheid. Hij en andere mensen van de groep Viruswaarheid zijn het daar niet mee eens. Willem Engel demonstreerde veelvuldig.

Neerleggen bij uitslagen verkiezingen

Je zomaar neerleggen bij de uitslag van de verkiezingen? Dat zit er bij Willem Engel in. Op Facebook meldt hij zijn volgers niet te wanhopen. En ook: „Er is fraude gepleegd. Accepteer de uitslag niet. De stemmen moeten worden herteld. Doe aangifte van fraude. Blijf in liefde.”

Bewijzen voor fraude bij het tellen van de stemmen heeft Engel op dit moment nog niet naar buiten gebracht.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

1. Er is nog geen definitieve uitslag.2. Wanhoop niet3. Er is fraude gepleegd.4. Accepteer de uitslag niet5. Alle… Posted by Willem Engel on Wednesday, March 17, 2021

Andere partij met Willem Engel

Eigenlijk zou de dansschoolleraar met de partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN) aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer deelnemen. Binnen VSN ontstond ruzie. Partijleider Bas Filippini ging door. De nummers twee en drie van de lijst, Anna Zeven en Willem Engel, gingen samen door. Gisteren stonden zij onder de naam Kandidaat Zeven op de enorme stemlijst. Niet veel mensen kleurden hun vakje rood.

In een ander bericht op Facebook schrijft Willem Engel: „Er zijn helaas veel onregelmatigheden bij de verkiezingen. De eerder vastgestelde fraude plus deze gebeurtenissen zorgen ervoor dat lijst30 de legitimiteit van deze verkiezingen betwist. De uitslag beschouwen wij als ongeldig. Blijf bewijs verzamelen. Er gaan hier nog een paar processen over gevoerd worden.”

Met de eerdere fraude bedoelt Engel dat hij en Anna Zeven niet mee konden doen in de krieskringen Haarlem, Den Haag en Lelystad. Hij heeft bij de politie in Den Haag aangifte gedaan tegen de Kiesraad.