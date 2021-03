Een derde van tweedeklassers weet niet dat Nederland een democratie is

De helft van de tweedeklassers op middelbare scholen maakt zich niet zo druk om het thema democratie. Een derde van deze leerllingen weet zelfs niet dat Nederland een democratie is.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, waar Trouw over schrijft. Het rapport baseren de onderzoekers op een langdurig experiment waarbij duizenden leerlingen op verschillende scholen zijn gevolgd. De onderzoekers keken hoe scholieren over de Nederlandse democratie denken.

Nederland geen democratie

En die resultaten zijn enigszins verontrustend. Terwijl politici massaal campagne voeren voor de aankomende verkiezingen, vindt de helft van de jongeren democratie niet belangrijk. Of hebben ze hier geen mening over. Deze leerlingen zijn tussen de twaalf en veertien jaar oud en zitten in de tweede klas van de middelbare school. Opvallend is dat zelfs 35 procent van de tweedeklassers niet weet dat zij in een democratie leven. Of denken dat Nederland geen democratie is.

Gesprekken over maatschappelijke problemen en politiek zijn volgens het onderzoek niet echt populair bij jonge scholieren. 60 tot 70 procent praat hier thuis en op school amper over. Onderzoekers Laura Mulder en Paula Thijs leggen uit dat sommige leerlingen op deze leeftijd het begrip democratie nog niet helemaal begrijpen. Dit kan invloed hebben op de antwoorden die zij gaven op de vragen van het onderzoek.

Verschil tussen vwo en vmbo

Er is een groot verschil tussen vwo-leerlingen en vmbo-leerlingen. Veel vwo’ers hebben interesse voor democratie. Zo vindt 71 procent van de vwo-scholieren democratie belangrijk, tegenover 34 procent van de vmbo’ers. 45 procent van de vmbo’ers heeft hier geen mening over.

Ook leggen de onderzoekers uit dat vwo’ers meer kennis hebben over democratie. Daardoor zijn zij er op latere leeftijd vaak overtuigd dat de meerderheid beslist. Zij houden minder rekening met minderheden op die manier. Op het vmbo is er meer begrip voor iemand met een andere cultuur of religie.

Tweedeklassers zijn minder solidair

Het lijkt erop dat tweedeklassers minder solidair zijn en dat heeft gevolgen voor het maatschappelijk draagvlak voor een sociale samenleving. Volgens de onderzoekers is „die solidariteit van groot belang in het licht van de toenemende druk op de sociale zekerheid”. De nieuwe generatie zal daar in de toekomst mee te maken krijgen.

De onderzoekers pleiten voor een landelijke richtlijn op het gebied van educatie over de democratie. Vaak krijgen leerlingen in de bovenbouw pas maatschappijleer. Deze zomer moet er een wet komen die basisregels voor dit onderwerp vastlegt.