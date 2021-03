Wonder der natuur: grote lichtgevende haaien ontdekt bij Nieuw-Zeeland

Dat er nog zoveel meer is dan wij nu weten, blijkt wel uit deze natuurvondst: lichtgevende haaien. Mensen reageren razend enthousiast.

Onderzoekers hebben drie soorten lichtgevende haaien ontdekt in de zee in de buurt bij Nieuw-Zeeland. Het gaat om de valse doornhaai, de duivelslantaarnhaai en de zuidelijke lantaarnhaai. De soorten waren al bekend, maar dat ze licht konden geven, was nog niet bekend, meldt de Britse krant The Guardian op basis van onderzoek van de Belgische Université catholique de Louvain.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Giant luminous shark': researchers discover three deep-sea sharks glow in the dark | Sharks | The Guardian https://t.co/Kzg3jBrpJx — tanglewood lion (@tanglewood1234) March 2, 2021

Haaien

De valse doornhaai kan 180 centimeter lang worden en is daarmee nu het grootst bekende gewervelde dier dat licht kan geven. De onderzoekers zeggen dat de ontdekking aantoont hoe weinig mensen nog weten van de diepe zee. Deze haaien leven allemaal tussen de 200 meter en 1 kilometer diep in het water, een gebied bekend als de schemerzone.

Het doel van de oplichtende buiken van de haaien is nog niet bekend. De onderzoekers denken dat de twee kleinere haaiensoorten het gebruiken als bescherming tegen aanvallen vanuit de diepte. De valse doornhaai heeft voor zover bekend geen natuurlijke vijanden, dus die gebruikt het mogelijk om prooidieren te spotten. Verder onderzoek moet dat uitwijzen. In 2020 werd er nog een wandelende haai ontdekt.

Licht

„Gezien de uitgestrektheid van de diepe oceaan en hoeveel lichtgevende organismen voorkomen in dit gebied, wordt het meer en meer duidelijk dat het produceren van licht op die diepte een belangrijke rol speelt in het grootste ecosysteem van onze planeet”, schreven de onderzoekers. De diepe oceaan is ook het minst onderzochte ecosysteem.

#haaien

„We hebben glow in the dark haaien!”, reageren mensen opgetogen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We've got glow in the dark sharks 😃https://t.co/nNdyO8MDjw — Naomi Ross (@naomitvross) March 2, 2021

„De natuur heeft altijd weer nieuwe wonderen om te laten zien”, schrijft iemand op social media. „Er is nog zoveel dat we nog moeten ontdekken over onze geweldige planeet.” Een ander weet zeker dat deze lichtgevende haaien een rol gaan spelen in haaienfilms in de toekomst en weer een ander is gewoon heel erg blij. „Ik weet niet precies waarom, maar dat er lichtgevende haaien bestaan, maakt me zo gelukkig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.