Ook premier Mark Rutte is verlost van coronacoupe

Nadat afgelopen woensdag om 04.30 uur de eerste klanten al in de kappersstoel zaten, is ook premier Mark Rutte verlost van zijn coronacoupe. Hij ging naar zijn vaste kapper in Leidschendam. Op foto’s is Rutte te zien terwijl hij, met een mondkapje op, in de kappersstoel zit en zijn duim omhoog steekt.

Na afloop zei hij tijdens een live vraaggesprek op Twitter dat zijn kapsel „redelijk gelukt” is. „Ik heb het iets langer gelaten dan gewoonlijk, omdat het verschil met de afgelopen weken anders zo groot is. Maar het voelt wel heerlijk”, zo citeert de NOS Rutte.

Eerder zei de kapper van de premier al: „Mark houdt niet van verandering, hij wil altijd hetzelfde.”



Ik ga LIVE met jou in gesprek. Stel je vragen in de reacties. https://t.co/12K06yKb0q — Mark Rutte (@markrutte) March 6, 2021

Afspraak jaar geleden gepland

Het lijkt misschien geen nieuws, maar in februari verklapte de kapper van Rutte per ongeluk wanneer de kappers weer open mochten. Radio 538-dj Frank Dane belde namelijk met de kapper, en hij vroeg wanneer Rutte weer geknipt werd. Op 6 maart, was toen het antwoord van de kapper. Daaruit trok Dane de conclusie dat de kappers na 2 maart weer open mochten. Ze waren op dat moment al lange tijd gesloten om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar toen was er officieel nog niks bekend over een eventuele opening van de kappers.

De coiffeur wilde toen niet zeggen wanneer de afspraak was gemaakt, maar de RVD liet desgevraagd weten dat die al maanden in de boeken stond. „De afspraken bij de kapper worden een heel jaar vooruit gepland, maar hij gaat pas weer zodra het mag”, zei de RVD toen.



Minister-president Mark Rutte gaat naar kapper Marco Rimmelzwaan in Leidschendam pic.twitter.com/UhmwtmQwKY — Patrick van Katwijk (@Patrickvkatwijk) March 6, 2021

Kapper bij Jinek

Ook bij Jinek ging het afgelopen week veel over haar: kappers, klanten en (post-)coronacoupes. Zo schoof er een kapper aan die z’n zaak al om 04.30 uur opengooide, én een klant die haar haar meteen had laten knippen. Maar ook: Sander van de Pavert van LuckyTV. En om zijn post-coronacoupe ontstond nogal wat hilariteit. Zo dachten veel mensen dat hij naar „een Duitse kapper” was geweest.

„Alsof Sander van de Pavert met een plaatje uit een geschiedenisboek naar de kapper is gegaan: ‘Doet u die maar’”, schreef een ander. Gelukkig pakte het voor de premier beter uit, en heeft hij weer z’n vertrouwde korte kapsel.



