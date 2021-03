(Post-)coronacoupes zorgen voor hilariteit bij Jinek: ‘Naar een Duitse kapper geweest?’

Eindelijk, de kappers zijn weer open. Sommige mensen wisten niet hoe snel ze op de stoel moesten zitten, en waren er net na aflopen van de avondklok al. Bij Jinek schoof een kapper aan die zijn zaak om 04.30 uur opengooide, én een klant die haar haar direct had laten knippen. Maar ook Sander van de Pavert van LuckyTV was aanwezig, en hij zorgt misschien nog wel voor de meeste hilariteit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg maar dag tegen je coronacoupe! De kappers zijn weer open. Kapper Ronny Fabianno opende vanochtend om 4.30 uur zijn deuren. En Evita liet haar haren knippen. Vanavond zitten ze bij ons aan tafel. #jinek https://t.co/D2NtMsbdFq — Jinek (@Jinek_RTL) March 3, 2021

Om 04.30 bij de kapper

Eerst de kapper-gasten: kapper Ronny Fabianno opende gelijk om 04.30 uur zijn zaak, en Evita liet gelijk na het aflopen van de avondklok haar haar knippen. Ze zat om 04.30 uur in de stoel. Maar daar valt kijkers iets op: hoe kan je om 04.30 uur in de stoel zitten als de avondklok dan net pas afloopt? „Hoe kan ze om half vijf bij de kapper zijn?”, vraagt een kijker zich af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een ander denkt dat ze zo de avondklok heeft overtreden: „Dus je zit om 04:30 bij de kapper? #avondklok overtreden?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#jinek dus je zit om 04:30 bij de kapper? #avondklok overtreden? — Jan Lohman (@JanLohman) March 3, 2021

Hoe ze zo vroeg bij de kapper kwam is niet gespecificeerd, maar we gaan er voor de makkelijkheid maar vanuit dat ze direct naast of boven de kapsalon woont. Prima mogelijk. Maar kijkers hebben ook genoeg te zeggen over de kapper zelf, dat-ie bijvoorbeeld „doodmoe” is. „Stuur die kapper lekker naar huis!”

Een ander valt over de ‘simpelheid’ van het hele gebeuren. „Dit had twee maanden geleden al gekund. Sterker nog, het hele jaar door.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#jinek #kapper met mondkapje, klant met mondkapje…dat had twee maanden geleden ook al gekunt, sterker, het hele jaar door…wat een mentale en materiële schade hebben die kappers geleden… — Dr. Ton de kok (@tondekok3) March 3, 2021

Duitse coupe?

En dan was daar Sander van de Pavert, van LuckyTV. Hij had weer eens een grappige video gemaakt, maar dat is niet waar kijkers het meest om moeten lachen. „Jezus Sander, welke kapper heeft jou vandaag onder handen genomen?”, reageert iemand. Ook hij heeft namelijk een nieuwe coupe, maar of dat nou zo goed heeft uitgepakt voor ‘m…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jezus Sander, welke kapper heeft jou vandaag onderhanden genomen? 😱 beetje Duitse jaren 40 zeg maar… #jinek #luckytv pic.twitter.com/Ge3MJIvGOx — JANN (@Climatecontrol) March 3, 2021

En zo gaat het nog wel een tijdje door: „Alsof Sander van de Pavert met een plaatje uit een geschiedenisboek naar de kapper is gegaan: ‘Doet u die maar’.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alsof Sander vd Pavert met een plaatje uit een geschiedenisboek naar de kapper is gegaan: "doet u die maar"#jinek — Marion (@MissMarion15) March 3, 2021

Ook vraagt een kijker zich af of hij naar Jinek zit te kijken of naar „de casting van Er ist wieder da the movie”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is de casting voor, Er ist wieder da the movie, bij #jinek vandaag? pic.twitter.com/DTGgWiaMQK — Postma (@L_Postma) March 3, 2021

Weer andere kijkers vinden het juist niet grappig, maar „eng en heel fout”. Gelukkig voor Sander kan-ie het nu weer snel laten fixen. Indien hij dat nodig acht, dan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ligt het aan mij of heeft Sander van de Pavert van @Lucky_TV een hele foute kapper getroffen? Met dat snorretje erbij is het gewoon eng! En heel fout!

Niet grappig! #Jinek — Dominique Leemans (@Guppie1) March 3, 2021

Wil je de gehele uitzending van Jinek terugkijken? Dat kan hier.