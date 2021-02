Rijksvoorlichtingsdienst: ‘Kappersafspraak Mark Rutte is een jaar geleden al ingepland’

In de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 deden ze vanmorgen de ultieme test. Ze testten of de kappers weer open mogen door te bellen met de kapper van Mark Rutte en te vragen of Rutte een afspraak heeft ingepland. „Want waarom zou Mark Rutte een afspraak hebben bij de kapper als het niet kan?„ De kapper bevestigde hierop dat er volgende week zaterdag een afspraak gepland staat voor onze premier.

De dj’s belden met Herenkappers Rimmelzwaan in Leidschendam, de vaste kapper van de demissionair minister-president. Het idee achter het belletje: als Rutte een afspraak heeft gepland dan kunnen we er vanuit gaan dat de kappers open mogen, zo concludeerden de dj’s. „Want waarom zou Mark Rutte een afspraak hebben bij de kapper als het niet kan?”, vraagt een van de dj’s zich hardop af.

‘Volgende week zaterdag’

Op de vraag of Rutte een kappersbezoek heeft ingepland reageert eigenaar Marco ietwat overdonderd. Hij bevestigde wel dat Rutte volgende week zaterdag een bezoek aan zijn kapsalon heeft gepland. Daarop trokken de dj’s van de ochtendshow de conclusie dat de kappers in Nederland weer open mogen.

‘Kappersafspraak een jaar geleden al gepland’

Een woordvoerder van Rijksvoorlichtingsdienst heeft inmiddels ook gereageerd op het fragment van Frank Dane, en zegt dat Rutte zijn kappersafspraken altijd een jaar van tevoren laat inplannen. Hij zal pas daadwerkelijk in de kappersstoel plaatsnemen als de kappers de deuren mogen openen, benadrukte de voorlichter.

De verwachting is dat vanavond in de persconferentie versoepelingen worden aangekondigd en dat kappers de deuren vanaf 2 maart weer mogen openen.

