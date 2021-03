Prinses Alexia verhuist naar Wales voor haar International Baccalaureate

Prinses Alexia (15) gaat na de zomervakantie studeren aan het United World College of the Atlantic (UWC) in Wales. De middelste dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gaat daar haar International Baccalaureate halen. Dat meldt Het Koninklijk Huis.

De middelste prinses, die in juni zestien wordt, zit momenteel in de vierde klas van het Gymnasium van het Sorghvliet in Den Haag. Ze gaat haar school vervolgen in Wales, waar ze het International Baccalaureate wil halen. Dat is een internationaal erkend diploma en gelijkwaardig aan een VWO-diploma.

Met deze keuze treedt prinses Alexia in de voetsporen van haar vader, koning Willem-Alexander. De school is populair onder de koningshuizen, want ook kroonprinses Elisabeth van België ging naar het United World College of the Atlantic in Wales. Het UWC Atlantic College is een van de oudste United World Colleges (UWC) ter wereld.

Daarnaast zal Prinses Alexia niet de enige van koninklijke bloede zijn tijdens haar studie, Prinses Leonor van Spanje begint in oktober aan dezelfde studie, op dezelfde school. Ook de Belgische kroonprinses Elisabeth (19) haalde in Wales haar middelbareschooldiploma.

Princess Leonor of Spain (15) will study in the UK for the next two years at UWC Atlantic College in Wales, starting in October.

She will be getting her International Baccalaureate. This is simlar to 6th Form in the UK, or High School & a bit of college in the USA.

— Gert's Royals (@Gertsroyals) February 11, 2021