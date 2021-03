Vorig jaar leek het dj Lex Gaarthuis een goed idee om zijn carnavalsnummer slash coronalied over Chinezen te draaien ten tijde van de corona-uitbraak, die in China zijn oorsprong vond. Veel mensen konden het nummer niet bepaald waarderen en beklaagden zich bij Meldpunt Discriminatie. Gaarthuis ging daarna diep door het stof, en met verve.

Radio 10-dj Lex Gaarthuis wordt definitief niet vervolgd voor het coronalied dat hij in februari vorig jaar op de radiozender liet horen. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam vandaag bekendgemaakt. Het Pan Asian Collective tekende in januari bezwaar aan, toen al eerder werd besloten dat Gaarthuis niet vervolgd zou worden.

Op social media deed het toen heel wat stof opwaaien.

@lexgaarthuis and Dutch radio10 publicly promoted racism and discrimination on their radio program. This kind of behaviors and mindset need to be stopped! Pls join us in the petition. https://t.co/vDwdrGM0y4

— Doris Huang (@iDorisHuang) February 8, 2020