Met deze rekentool weet je hoeveel spaargeld je nodig hebt

Geen idee hoeveel spaargeld je moet hebben voor onverwachte grote uitgaven? Het Nibud ontwikkelde een rekentool die precies voor je berekent hoe hoog je buffer moet zijn.

We hoeven je vast niet te vertellen dat je geld achter de hand moet hebben voor financiële tegenvallers. Je gaat er niet vanuit dat je auto en wasmachine precies op hetzelfde moment kapot gaan, maar je weet het natuurlijk nooit. Over hoeveel spaargeld hebben we het hier? Hoeveel spaargeld ‘moet’ je hebben?

We leven in een samenleving met mensen die het nog liever heeft over hun seksleven dan het over hun spaarrekening hebben. Hierdoor heb je geen idee hoeveel spaargeld ‘normaal’ is. Of welk bedrag verstandig is om opzij te zetten voor een ‘regenachtige dag’. Als Nederlanders sparen we trouwens al meer, maar dat komt vooral door coronatijd.

Hoeveel spaargeld moet je hebben?

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (het Nibud) schiet je te hulp. Dit instituut heeft een handige rekentool ontwikkeld, waarmee je kunt berekenen hoe groot jouw buffer zou moeten zijn. Natuurlijk moet je helemaal niets – daarom staat de moet in dit artikel telkens tussen ‘aanhalingstekens’. Toch is het fijn om te weten wat voor bedrag je precies achter de hand ‘moet’ houden voor onverwachte grote uitgaven.

Dit is niet voor iedereen een vast bedrag, want dit hangt af van een groot aantal factoren. Of je in een een huur- of koophuis woont en of je een auto hebt, bijvoorbeeld. Het Nibud heeft daarom een rekentool ontwikkeld waarmee je in een mum van tijd jouw buffer hebt berekend. Je bent er niet langer dan vijf minuten mee bezig. Dus doe het gelijk even, dan weet je meteen waar je staat.

De rekentool check je hier.

Rekentool hartstikke handig

Vul een aantal vragen in – waaronder het bedrag dat je nu op je spaarrekening hebt staan – en voila: het Nibud geeft aan hoeveel spaargeld je ‘moet’ hebben. En dat niet alleen: de tool geeft ook aan hoeveel geld je boven of onder het benodigde bedrag zit.

Tip: woon je samen met een partner? Kies ervoor om jullie gezamenlijke inkomen en spaargeld in te vullen, anders zegt de tool al snel dat je te weinig geld hebt gespaard. Als je gewoon wil weten waar jijzelf staat, kun je het beste even invullen dat je niet samenwoont.

Maak je geen zorgen als jij nog niet het bedrag hebt gespaard wat het Nibud aanraadt. De eerste stap is gezet: je realiseert je dat er werk aan de winkel is. Vervolgens is het een kwestie van sparen. Aangezien dat natuurlijk makkelijker gezegd is dan gedaan, vind je hier nog veel meer tips.