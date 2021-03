Omtzigt reageert op vele bloemen en gaat morgen gewoon naar Den Haag

Het ging afgelopen week niet goed met CDA-politicus Pieter Omtzigt. In zijn huis in Enschede was hij even voor niemand bereikbaar. Toch wisten heel veel mensen hem te vinden met bloemen en kaarten die ze naar hem stuurden. Vandaag reageert hij op Twitter op alle ophef en op alle bloemen en mét een heel bijzondere mondkap.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft in ‘een draadje’ op Twitter voor het eerst gereageerd op alle ophef van de afgelopen dagen. Hij zegt morgen aanwezig te zijn bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. „Dat blijft een eer en een voorrecht. Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Functie Kamerlid’ van Pieter Omtzigt

„Functie Kamerlid dus”, grapt de politicus vervolgens op Twitter, met het woord ‘elders’ doorgestreept. Hiermee refereert hij aan de ‘functie elders’ die inmiddels ex-verkenners Ollongren en Jorritsma op hun gefotografeerde notitie hadden staan (en waarvoor de ‘diepgevoelde excuses’ hebben aangeboden).

„Dank voor de overweldigende steun die ik heb ervaren de afgelopen dagen. Kan niet ontkennen dat het soms zelfs iets ongemakkelijk voelde, maar ik waardeer het zeer”, schrijft het bekende Kamerlid verder op Twitter. Hij deelt een foto van een bos bloemen, een van de vele, véle boeketten die hij ontving. „Pieter Omtzigt kan een eigen bloemenwinkel beginnen”, vertelde een medewerker van een bloemenwinkel afgelopen week nog.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Morgen zal ik aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe Kamer en mijn zetel als Kamerlid innemen. Functie e̶l̶d̶e̶r̶s̶ Kamerlid dus. Dat blijft een eer en een voorrecht

Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd. (2) pic.twitter.com/MPoGGUggVx — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 30, 2021

Omtzigt vervolgt: „Vergeet niet, ik zit er niet voor mijn eigen kiezers of voor het CDA. Artikel 50 van de Grondwet is kraakhelder. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Volksvertegenwoordiger is het hoogste ambt dat we kennen in dit land.” Hij deelt er een foto bij van een opvallende Tweede Kamer-mondkap, made in Twente, en weer met het streepje door elders.

„Heeft iemand die voor u gemaakt?”, vraagt iemand zich af. „Hij is in elk geval supertreffend! Veel succes. Uw boek ligt ter inspiratie bij mij op de salontafel.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BAM! Heeft iemand die voor u gemaakt? Hij is in elk geval supertreffend! Veel succes. Uw boek ligt ter inspiratie bij mij op de salontafel. — Robert-Jan vant Veld (@Robertjanvtveld) March 30, 2021

Toch is Omtzigt nog niet de oude, vertelt hij ook in z’n uitgebreide post op Twitter. „Zoals eerder gezegd kost het herstel mij langer dan ik zelf gehoopt, gewild of verwacht had. Daarom ben ik, afgezien van de installatie morgen, nog afwezig en blijf ik meer rust in acht nemen. Dat gaat me niet heel gemakkelijk af, moet ik toegeven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al stem ik geen CDA, heb grootste respect voor u. U bent een échte volksvertegenwoordiger, die zijn zeldzaam, zeker tegenwoordig. Neem goed rust voor u de slangenkuil weer induikt. 🙏🌻 — Jacqueline Cort 🚜🦉🎣 (@Etherischevogel) March 30, 2021

Reacties Twitter

Veel mensen reageren vol lof en met spierbal-emoji’s op hun favoriete politicus. „Hulde!” en „held”, schrijven mensen kort en bondig. „De Omtzigtman is terug!”, roept iemand het uit. „Bijkans de enige volksvertegenwoordiger die nog weet hoe een parlementaire democratie hoort te werken, is er morgen gewoon bij. En dat is heel goed nieuws voor het debat.”

Er zijn meer positieve stemmen. „Geweldig. Blijf zo doorgaan en laat je door niemand wegjagen. Jij bent een van de weinige die het werk doen waarvoor je in de kamer zit. De meeste zitten er voor de poen.” Ook mensen die niet op hem gestemd hebben, wensen hem het beste toe. „Dank, meneer Omtzigt. Ik heb weliswaar niet op u gestemd, maar u heeft zeker mijn volledige steun en vertrouwen als 2e kamerlid! Hopelijk dat alle steun uw herstel zal bespoedigen!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Top Pieter! Rechte rug, het hele land staat achter je. — Frans Nijhof (@frans_nijhof) March 30, 2021

Ook zijn er tips en adviezen van ervaringsdeskundigen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pieter, ik zat ooit in een vergelijkbare situatie.

Mijn tips:

* Neem je tijd;

* Je komt hier sterker uit;

* Keep up the good work en:

* Geniet! Juist ook van het feit dat jìj jezelf recht in de spiegel kan blijven aankijken!

* Eerlijk…. duurt uiteindelijk toch het langst! — Fred Wever (@WeverFred) March 30, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De enige verplichting die je hebt is dat je geen verplichtingen aangaat langer dan uur tevoren. Dat was tenminste mijn ervaring.

Mijn arts zei indertijd dat mensen die op tijd gaan flierefluiten minder last krijgen, maar als dat je aard niet is …

Geduld en sterkte en muziek — Nienke Drexhage (@NienkeDrexhage) March 30, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.