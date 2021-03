NK Tegelwippen is begonnen! En dat is een bloedserieuze zaak

Echt waar: het NK Tegelwippen is van start gegaan. Ruim veertig Nederlandse gemeenten doen mee om de titel Nederlands kampioen tegelwippen. Het kampioenschap duurt een half jaar. De organisatie noemt het zelf ‘Heel Holland Wipt’.

Krijg je eind maart een persbericht met de titel ‘NK Tegelwippen komt eraan’, dan moet je je even achter de oren krabben. Ga ik donderdag de tegels in de stoep voor mijn huis oplichten? Grote kans dat er iemand op je schouders tikt met de beroemde woorden ‘1 april, kikker in je bil’. Maar nee, dit kampioenschap is een serieuze zaak voor het groen in ons land.

Startschot voor het NK Tegelwippen

Niemand minder dan demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf vanmorgen het figuurlijke startschot voor het NK Tegelwippen. Samen met Nederlands bekendste TV-tuinman Lodewijk Hoekstra wipte zij de eerste tegel op. Het doel van die tegels uit de stoepen halen? Zoveel mogelijk tegels vervangen door groen. Na anderhalf uur waren in ons land 278 tegels vervangen. De teller vind je hier. Uiteindelijk moeten in een half jaar miljoenen stukken steen zijn vervangen door een plant.

De strijd is te volgen via de social media kanalen van het NK Tegelwippen. De ludieke actie is een initiatief van meerdere instanties die samen de Week van de Groene Tuin organiseren. Die is vandaag begonnen. Vorig jaar was het eerste NK Tegelwippen, toen een strijd tussen alleen Amsterdam en Rotterdam. Er werden door inwoners van de steden 95.000 tegels gewipt. Rotterdam won nipt.



Zes maanden lang NK Tegelwippen

Het NK Tegelwippen in ruim veertig gemeenten duurt tot en met 30 september. Gedurende het NK worden in het hele land tegels vervangen door groen om zo wateroverlast te voorkomen. Maar ook om koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gemoedstoestand, zo vindt de organisatie.

Minister van Nieuwenhuizen: „Ik hoop dat we dit jaar nog veel meer tegels gaan wippen dan vorig jaar tijdens het NK. Tegels vervangen door groen is een manier om ons land aan te passen aan klimaatverandering. Groen werkt als een spons en koelelement tegelijk in perioden van droogte en hitte.”



Is dat niet ook een mooi nieuw vak, tegelwipper? Hoe minder tegels hoe beter we stortbuien kunnen opvangen https://t.co/Q2zZNf4zwG — Jaap van Oeveren (@JaapOeverenvan) March 4, 2021

Tegels wippen in heel Nederland

In heel het land wippen fanatieke wethouders de eerste tegel van hun gemeente, begeleid door een enthousiaste sportcommentator. Zij roepen bewoners hetzelfde te doen. In het oog springen de spannende derby’s tussen Amsterdam en Rotterdam, Leeuwarden en Groningen, Breda en Tilburg, Deventer en Zwolle en Leiden en Haarlem. Andere gemeenten die er lustig op los wippen zijn onder meer Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Assen, ‘s-Hertogenbosch, Delft, Haarlemmermeer, Diemen, Oosterhout, West Betuwe, Tiel, Veenendaal, Woerden, de Bilt, Zaltbommel, Noordwijk, Lisse en Zaanstad.

Vanaf 30 maart kan iedereen zijn of haar gewipte tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl. Ook als je gemeente niet meedoet met het NK. Tegels worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand en tellen mee voor de Nationale Tegelteller. Het NK is onderdeel van de campagne Een groener Nederland begint in je eigen tuin.



De Gouden Tegel en de Publiekswipper

De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt, wint de prestigieuze Gouden Tegel. Ook actieve bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op een prijs: de Publiekswipper die begin oktober wordt uitgereikt.

„De rivaliteit tussen gemeenten is natuurlijk leuk”, zegt Eva Braaksma, mede-initiatiefnemer van het NK Tegelwippen. „Maar we doen het uiteindelijk om heel Nederland zo groen mogelijk te maken. Wippen is belangrijker dan winnen.”