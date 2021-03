Buschauffeur die zwangere vrouw overrijdt in Bussum: ‘Bus sloeg op hol’

De nachtmerrie van iedere chauffeur: een dodelijk ongeval veroorzaken. Het overkwam een buschauffeur in Bussum. Het zoontje van de overleden vrouw, die zwanger van haar tweede was, weet een toepasselijke straf. Die niet helemaal strookt met de geëiste straf.

Tegen de buschauffeur die begin vorig jaar in Bussum een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, is vandaag 240 uur taakstraf en een jaar rijontzegging geëist. Bij het ongeval kwam een zwangere vrouw om het leven. „Het leek wel of de bus op hol sloeg”, zei de chauffeur vandaag in de rechtbank in Lelystad over het ongeval.

Buschauffeur NS

Het was vreselijk druk in Bussum op 8 januari 2020. De bus was door de NS ingezet vanwege een storing in de treindienst. In een smalle straat vol langzaam rijdend verkeer trok de bus plotseling op en botste tegen zijn voorligger, bleek uit het onderzoek.



Sterkte voor de nabestaande en de buschauffeur van ⁦@NS_online⁩ Ravage met bus in Bussum: fietser om het leven gekomen https://t.co/fKFq6QWAxq — Dervis Stewart (@DervisStewart) January 8, 2020

Zwangere vrouw in bakfiets

Deze wagen, een zwarte Mercedes, knalde frontaal op een bakfiets. De fietsster viel en werd overreden door de bus, haar 2-jarige zoontje die voorin de bakfiets zat, ontkwam. De vrouw en haar ongeboren kind kwamen te overlijden.

Uit beelden vanuit de bus lijkt de chauffeur in paniek. Hij grijpt met beide handen zijn stuur vast op het moment vlak voor de botsing, haalt de voorzitter uit het strafdossier. „Je schrikt je dood als zoiets gebeurt”, zei V. hierover.

Scenario bus

Het scenario dat de bus uit zichzelf begon te rijden, is onwaarschijnlijk, stelt het Openbaar Ministerie. Twee onderzoekers uit Zweden onderzochten de Scaniabus en die ontdekten geen technische mankementen. Vlak voor de botsing stond de bus stil omdat de chauffeur in de straat een paar passagiers liet uitstappen. Op het moment dat de deuren weer sluiten, wordt de zogeheten halterem gedeactiveerd. Als je dan het gaspedaal vol hebt ingetrapt, schiet de bus naar voren, bleek bij een rijproef. Alleen het intrappen van het gaspedaal in plaats van de rem maakt dat de bus als uit een katapult wegschoot, zei de officier van justitie.



Sloeg de bus op hol? Of trapte de buschauffeur in paniek het gaspedaal in plaats van de rem in? De bus ramde die januaridag drie of vier auto's. Een van die wagens knalde op de fietser. Ze viel en werd overreden door de bus. #Bussum #busongeluk — michiel satink (@michielsatink) March 30, 2021

Straf volgens zoontje

De man die zijn vrouw bij het ongeval verloor, vroeg zijn zoon twee weken terug welke straf de chauffeur moet krijgen. „Een knuffel en een kus omdat die man ook heel verdrietig is”, reageerde de peuter. Volgens de advocaat had de chauffeur niet de intentie hard weg te rijden. Volgens hem was hier sprake van ‘geautomatiseerd handelen’, iets dat onbewust gestuurd wordt. En dat zou tot vrijspraak moeten leiden.