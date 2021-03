Nikkie de Jager vastgebonden en geslagen met vuurwapen tijdens overval

In augustus van 2020 werd Nikkie de Jager slachtoffer van een gewapende overval, in haar eigen huis. De daders bonden haar toen vast en sloegen haar met een vuurwapen. Dat maakte de officier van justitie vandaag bekend, tijdens het begin van de rechtszaak tegen twee verdachten.

Nikkie de Jager is YouTuber en make-upgoeroe, en is onder haar fans beter bekend als NikkieTutorials. Het was dan ook op YouTube dat ze aan haar fans vertelde over de overval, waarbij niet alleen zij, maar ook haar verloofde Dylan Drossaers onder schot werd gehouden. Ze noemde de overval „een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven”.

Vandaag staan twee van de verdachten, Hamza T. (22) en Eddie N. (24), voor de rechtbank in Rotterdam. Justitie verdenkt de twee ervan dat ze hun slachtoffers met kracht hebben vastgepakt en een vuurwapen tegen de borst hebben gedrukt. „We moeten jullie vastbinden. Jullie moeten een half uur blijven zitten, anders komen we terug en heb je problemen”, riepen de overvallers daarbij. En: „Waar is de kluis?”



De verdachten opereerden in wisselende samenstellingen en hadden het vooral voorzien op bekende en/of gefortuneerde Nederlanders. De overval op Nikkie de Jager springt eruit vanwege het geweld dat werd gebruikt. #BNovervallers — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) March 19, 2021

Derde verdachte overval op Nikkie de Jager

Gisteren is in deze zaak nog een derde verdachte aangehouden, in het buitenland. Hij wordt ook verdacht van een inbraak in oktober in Mijnsheerenland en diefstal van gouden sieraden bij een inbraak in een woning in Hendrik-Ido-Ambacht in november.

De twee verdachten die vandaag voor de rechtbank verschijnen, zit al enkele maanden vast: sinds 8 december. Tijdens woninginvallen in Rotterdam en Ridderkerk werd het duo van hun bedden gelicht. Ze maakten ‘dankzij’ de overvallen een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van Louis Vuitton buit.



De verdachten zouden eerst voorverkenningen hebben gedaan en zouden voorbereidingen hebben getroffen. Zou gebruikten ze ladders en saboteerden ze beveiligingscamera's. #BNovervallers — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) March 19, 2021

Ook René van der Gijp slachtoffer

Maar het blijft niet bij Nikkie de Jager: ook voetbalanalist René van der Gijp was slachtoffer van een overval. Vandaag staan ook die verdachten terecht, die overigens nog meer inbraken en overvallen pleegden. Op 27 april richtten de overvallers zich op Van der Gijp. Uiteindelijk mislukte de overval. Hij zat namelijk in zijn auto voor zijn woning, toen drie gemaskerde mannen op het voertuig afkwamen. Ze begonnen met slaghamers op de auto te slaan, maar vluchtten zonder buit. Volgens Van der Gijp heeft hij dat te danken aan zijn gepantserde ramen. Hij vermoedt dat de daders uit waren op zijn Rolex-horloge.

Verder sloegen de daders toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden. Ze hielden er een flinke buit aan over: volgens de politie zelfs enkele tonnen. Tijdens de woninginvallen heeft de politie een auto, designerkleding, designertassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen.