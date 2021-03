Monopoly lanceert verkiezingen voor nieuwe Algemeen Fonds-kaarten

Het is vandaag Wereld Monopolydag, ter ere van het spel dat wereldwijd nog altijd veel wordt gespeeld. Toch zijn de Algemeen Fonds-kaarten aan een flinke opfrisser toe, vindt spelfabrikant Hasbro. Zo passen schoonheidsprijzen, waar je M10 voor krijgt in het spel, anno 2021 echt niet meer. Vanaf vandaag kun je stemmen op nieuwe kaarten, die heel erg in het nu passen. Zoals: „Je hebt geen lokale producten gekocht. Betaal M50.”

Monopoly

Monopoly. Het spel dat al sinds 1935 wordt gespeeld en waarvan al honderden miljoenen exemplaren over de toonbank zijn gegaan, en dat de een uitspreekt als Monopóly en een ander als Monòpoly. En dan hebben we het nog niet eens over hoeveel Kalverstraten er al die jaren zijn gekocht (in Nederland althans), hoe vaak mensen naar de gevangenis zijn gestuurd en hoeveel Algemeen Fonds-kaarten zijn getrokken.

Wat zeg jij?

Ja, Monopoly doet nog altijd heel wat spelliefhebber-harten sneller kloppen. Al wekt het soms ook wat anders op:



#monopoly is frustrerend, ik kom alleen maar op kans en algemeen fonds… — Marije Damave (@Mvis77) June 23, 2011

Zeker na het turbulente 2020 is het spel toe aan een opfrisser, vindt spelfabrikant Hasbro. Want veel van de Algemeen Fonds-kaarten passen niet meer in deze tijd. Daarom worden ze allemaal vernieuwd, en daar kun jij mee helpen. Net zoals in 2017 met de pionnen.

Algemeen Fonds

‘U hebt de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd gewonnen en ontvangt 10M.’ (= Monopoly-munteenheid) Zo luidt de tekst van een van de Algemeen Fonds-kaarten uit Monopoly. Maar laten we eerlijk zijn: schoonheidswedstrijden zijn zó 20ste eeuw. Ook kaarten met lijfrentes en doktersrekeningen voelen achterhaald.

Hasbro vindt dat ook en geeft alle Algemeen Fonds-kaarten na 85 jaar een opfrisser, zodat de zestien kaarten de moderne samenleving beter afspiegelen.



Community has never meant more than it does today — and we're about to shake things up to prove it.#Monopoly pic.twitter.com/DODtk8Ky6Y — Hasbro (@Hasbro) March 17, 2021

Verkiezingen Monopoly

Speciaal daarvoor lanceert het speelgoed- en entertainmentbedrijf de eerste officiële Monopoly-verkiezingen. Op de website kun je telkens kiezen uit twee opties en dat deze potentiële Algemeen Fonds-kaarten echt héél erg van nu zijn en waar ze in 1935 waarschijnlijk vreemd van hadden opgekeken, blijkt wel uit de teksten erop. Een kleine greep:

Je vrienden videobellen met je na een zware dag, verlaat de gevangenis zonder te betalen.

Je hebt geen lokale producten gekocht. Betaal M50.

Je koopt een zak koekjes voor het goede doel. Betaal M50.

Je bent de volkstuintjes aan het wieden en ontdekt een nieuw insect. Geef het een leuke naam en krijg M25.

Je breit zachte truitjes voor de naaktkatten in het asiel. Je krijgt M20.

Je bent vrijwilliger bij het lokale talencentrum en leert een nieuwe taal. Je krijgt M100.

Meedoen aan Monopoly verkiezingen

Iedereen kan tussen 19 maart en 9 april 2021 stemmen op zijn of haar favoriete nieuwe Algemeen Fonds-kaarten. Daarnaast hebben de bewoners van alle beroemde Nederlandse Monopoly-straten, zoals Barteljorisstraat in Haarlem, Kalverstraat in Amsterdam en A-Kerkhof in Groningen, een officiële stempas, een verkiezingsposter en persoonlijk bericht ontvangen van Monopoly, met de oproep „om als trotse bewoner van een straat uit het bordspel te gaan stemmen”.

Nieuwe Algemeen Fonds-kaarten

Marijn ter Hofsté is Brand Manager van Hasbro Gaming en kan niet wachten tot de nieuwe kaarten. „De wereld is behoorlijk veranderd sinds Monopoly 85 jaar geleden voor het eerst werd geïntroduceerd. We vonden 2021 het perfecte moment om fans de kans te geven om de wereld te laten zien wat er in het echte leven toe doet door te stemmen op nieuwe, moderne Algemeen Fonds-kaarten.” Vanaf komend najaar zijn de spellen met de nieuwe kaarten te koop.

Ook wilden ze de bewoners van de Monopoly-straten, „iets om trots op te zijn”, actief betrekken bij deze verkiezing. „Hun stem mag uiteraard niet ontbreken. We zijn ontzettend benieuwd naar de resultaten!”

Algemeen Fonds op Twitter

Ook op Twitter zijn de Algemeen Fonds-kaarten de afgelopen jaren al in allerlei verschijningsvormen voorbijgekomen.



Weer een Algemeen Fonds-kaartje erbij voor de 2020 Editie van Monopoly: 'Een vergissing van Deliveroo in uw voordeel, uw ontvangt twee extra kaaskroketten die voor iemand anders bedoeld waren'. pic.twitter.com/8n5vLWDFNU — Thomas Smolders (@Ljosmyndun) December 9, 2020



Monopoly krijgt vast een nieuw Algemeen Fonds kaartje: U heeft een energielabel G ontvangen, betaal €400,- pic.twitter.com/3ACUl1woMw — Kosterhans (@Kosterhans) January 27, 2015



Thuis #monopoly aan het spelen, Dennis komt op Algemeen Fonds: betaal het ziekenhuis betaal € 100,00. Zoë (11 yo) mooi papa doe je ook iets voor de zorg 😂👍🏼#quarantainetijden — Susanne van Wijk (@svanwijkdelange) April 11, 2020

En vanaf komende herfst dus in een eigentijdse variant, waar jij aan mee kunt helpen.



