YouTube-ster Nikkie Tutorials in tranen in eerste video na overval

YouTube-ster Nikkie de Jager, ook bekend als Nikkie Tutorials, heeft op YouTube haar eerste video geplaatst sinds ze vorige week zaterdag in haar eigen huis werd overvallen. Het gaat goed met haar, maar ze kon haar tranen niet bedwingen.

In haar video begint ze met zeggen dat dit jaar een achtbaanrit voor haar is, daarna begint ze te snikken. „Ik moet nu al janken”, zegt ze in het Nederlands. Normaal gesproken spreekt ze Engels in haar video’s. Ze haalt een paar keer diep adem en doet haar verhaal. Een tijd geleden werd ze samen met haar vriend Dylan onder schot gehouden tijdens een overval in haar eigen huis.

De Jager kan en mag niet te veel vertellen over de overval omdat het onderzoek naar het incident nog loopt en omdat het allemaal nog erg vers is. „Maar ik ben oké”, zegt Nikkie.

De Nederlandse visagiste bedankt haar trouwe fans voor alle steunbetuigingen die ze kreeg.

Onder schot gehouden

De make-upartieste postte vlak na de overval een klein statement op Twitter, daarin zei ze dat ze ten tijde van de overval thuis was met haar vriend en dat ze beiden onder schot werden gehouden. Ze vroeg mensen toen begrip te hebben dat ze de komende dagen even wat tijd voor zichzelf neemt. Volgens de politie werd haar woning door „minimaal drie daders” overvallen. Ze bedreigden Nikkie en Dylan en stalen een onbekende buit. De overvallers vluchtten daarna weg in een beige personenauto. Er is nog niemand aangehouden voor de overval.



De Nederlandse visagiste heeft op YouTube ruim 13,5 miljoen volgers. Ze is over de hele wereld bekend. Haar bekendheid werd nog groter nadat ze onthulde dat ze transgender is. Ze sprak onder meer in de talkshow van Ellen DeGeneres over haar coming-out. De vlogster begon in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste. Zij werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.

