Nog meer Mieraskerk: beelden van explosie gaan rond en ‘een laffe daad’

Zondag waren verslaggevers het haasje bij de Sionkerk in Urk en bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. Het is met name die laatste die ook vandaag nog/weer in het nieuws is. Vanochtend heel vroeg klonk een knal bij de kerk die tot aan de andere kant van Krimpen te horen was. Er zijn nu ook beelden die rondgaan.

De explosie van vanochtend om 04.35 uur voor de deur van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, is gefilmd. De beelden gaan rond op sociale media. Het lijkt te gaan om beelden van een beveiligingscamera, zo is te zien op Regioonline.nl

Op de beelden is te zien dat iemand iets neerlegt voor de deur en vervolgens wegloopt. Daarna volgt een harde knal, waarbij veel rook vrijkomt. Het gaat om een jongen/jonge man met donkere kleding aan en met een mondmasker op. Om 4:35:43 is de knal te zien en te horen, de jongen is er dan alweer vandoor gesneld.

Burgemeester over explosie Mieraskerk

„Een laffe daad. Dit is echt verschrikkelijk. Het is ongelooflijk dat een kerk zoiets moet meemaken.” Dat zei burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel tegen RTV Rijnmond, in reactie op vuurwerk dat vanochtend is afgestoken bij de Mieraskerk in zijn gemeente.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

De burgemeester noemt het verbijsterend dat moet worden opgeroepen geen explosieven bij een kerk te plaatsen. Vroom zei ook dat binnen de kerk grote verslagenheid heerst. „Dit raakt veel meer mensen dan een gebouw.”

De burgemeester zei dat het „een grote uitdaging is om nu met zijn allen bij elkaar te blijven”. Hij riep mensen die met elkaar van mening verschillen op om gewoon normaal met elkaar in gesprek te gaan.

Politie extra maatregelen

De politie onderzoekt of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden bij de Mieraskerk. „We hebben de kerk al langere tijd in de ‘dynamische surveillance’, we rijden extra vaak langs”, aldus een politiewoordvoerder. Verder laat de woordvoerder weten dat de wijkagent goed contact heeft met de kerk, omwonenden en andere betrokkenen over wat is gebeurd.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Afschuwelijk!! Dit kan echt niet. Laat kerken en kerkgangers met rust. https://t.co/pyHx1RBqtY — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) March 30, 2021

Preek over journalisten

De aanval verslaggever Jacco van Giessen van RTV Rijnmond door een 43-jarige kerkganger kwam voor dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk niet als een verrassing. Zondagavond tijdens de dienst stelde hij dat dat kerk en kerkgangers „getergd en getreiterd zijn”. Dat valt te beluisteren in de preek die door de Oud Gereformeerde Gemeente Krimpen online is gezet. Vrijdag komt de volgende, en daar maken mensen al woordgrappen over.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Wel snel zijn, is maar Kort online te beluisteren. — Alex ten Cate (@alextencate) March 29, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

geweld tegen journalisten is ok, van vaccineren ga je dood. tegen een volle kerk in tijden van pandemie. dominee Anthonie Kort, lafste man in het wereldje. https://t.co/5IrCGSWd3t — Tim Hofman (@debroervanroos) March 29, 2021

Een kerkganger die vanochtend wakker werd van de harde knal, is een kijkje komen nemen bij de Mieraskerk. „Dit doet ons heel veel verdriet”, zegt hij tegen RTV Rijnmond over de schade die is aangericht. „Mensen accepteren niet meer dat we vrijheid van godsdienst hebben.”

Volgens deze kerkganger heeft de dominee nooit begrip getoond voor het geweld. „Hij heeft gezegd dat mensen bepaalde emoties hebben. We zijn tegen geweld. Ik hoop dat we op een normale manier met elkaar om kunnen gaan.”

De man biedt nogmaals zijn excuses aan voor het geweld waar verslaggever Jacco van Giessen zondag mee te maken had. „Als paal boven water staat dat dit niet goed is, maar laat ons met rust.”