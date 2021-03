Kristen Stewart lijkt exact op prinses Diana in de nieuwe film Spencer

Fans van The Crown kunnen opgelucht ademhalen. Dit jaar komt de nieuwe film over prinses Diana uit, genaamd Spencer. En niemand minder dan Kristen Stewart speelt prinses Diana in de nieuwe film van Pablo Larraín. De eerste foto’s van de film zijn hier en een ding is zeker: Kristen Stewart lijkt precies op prinses Diana.

En hoewel je misschien niet direct voor Kristen zou kiezen als dubbelganger van Diana, heeft Pablo Larraín de juiste keuze gemaakt.

Film over Diana: Spencer

Velen waren dan ook kritisch op de castingkeuze van Larraín, met name omdat hij koos voor een Amerikaanse actrice in plaats van een Britse. En dat was niet het enige. Critici vinden ook dat Kristen Stewart niet genoeg op Diana lijkt. Maar wie naar de eerste beelden van de film kijkt, zal van mening veranderen. Kristen is een exacte kopie van prinses Diana. Kijk maar:

De gelijkenissen zijn ongelooflijk en zorgen ervoor dat velen inmiddels niet meer kunnen wachten op de film. Kristen Stewart werd door Larraín gekozen naar aanleiding van haar rol in the Twilight Saga. „Om dit goed te doen, heb je iets belangrijks in de film nodig. Iets mysterieus. Kristen kan dat zijn. Maar ook heel kwetsbaar en uiteindelijk ook heel sterk. Dat is precies wat we nodig hadden.”

Waar gaat Spencer over?

Fans van de prinses zijn maar wat benieuwd over welk deel van Diana’s leven de film gaat. Spencer vertelt het verhaal over de breakup tussen prinses Diana en prins Charles, gebaseerd op een weekend in Sandringham. De film richt zich op een heel klein deel van Diana’s leven en dan met name op drie turbulente dagen in het begin van de jaren negentig. Ook kerstmis 1992 komt voor in de film, inclusief kerstavond, Eerste Kerstdag en Boxing Day. Daar realiseert Diana zich dat haar huwelijk uit elkaar valt en dat ze geen koningin wil worden.



That sapphire.

Kristen Stewart in Pablo Larraín’s SPENCER.

Coming this fall. pic.twitter.com/NdYm3EMhOc — NEON (@neonrated) March 25, 2021

Volgens Larraín gaat het vooral over haar identiteit. Diana ontdekt in de film wat en wie ze echt wil zijn, dat is de vrouw die ze was voordat ze Charles ontmoette. De productie van de film is begonnen en het lijkt erop dat de film eind 2021 uitkomt. In 2022 is het 25 jaar geleden dat de prinses door een auto-ongeluk in Parijs overleed.

Eerder deze maand werd bekend dat een BBC-interview met de legendarische Britse uit 1995 een strafrechtelijk staartje krijgt. Hoe dat zit lees je hier.