Ruim 35.000 mensen sloegen vandaag ‘alarm’ over klimaatcrisis

Duizenden mensen in heel Nederland hebben vandaag ‘alarm geslagen’ over de klimaatcrisis. Zeker 35.000 mensen in 44 plaatsen door heel het land deden mee vanuit huis, de tuin, parken en pleinen. Dat meldden de organisaties achter het initiatief, waaronder Milieudefensie en Greenpeace.

Om 15.00 uur werd er alarm geslagen. Deelnemers aan initiatief maakten een minuut lang lawaai, met trommels en bellen. Op meerdere plekken werden ook de kerkklokken geluid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Duizenden mensen hebben vandaag vanuit huis, tuin, balkon, kerk en park meegedaan! Wat een energie. 🎉

#Klimaatalarm pic.twitter.com/4gkUtuPCfP — Klimaatalarm (@klimaatmars) March 14, 2021

Maximaal aantal deelnemers

Vanwege de coronamaatregelen kon er per locatie slechts een maximaal aantal mensen aan de actie meedoen. Het aantal deelnemers in parken of op pleinen varieerde per gemeente. Zo konden er in Hoek negen mensen meedoen, maar in Groningen 700.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ruim 35000 mensen sloegen alarm. Het #Klimaatalarm klonk massaal en luid in het hele land! pic.twitter.com/upKwL31TJx — Klimaatalarm (@klimaatmars) March 14, 2021

‘Eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’

Met de actie pleitten de deelnemers voor een ‘eerlijk en daadkrachtig’ klimaatbeleid voor iedereen, in Nederland en daarbuiten. Een overheid die kiest voor mensen en vervuilende bedrijven zelf laat betalen voor hun verduurzaming en voor de schade die ze veroorzaken. Een overheid die actie onderneemt en zorgt dat gezond eten, duurzaam reizen, wonen in een goede woning en groene banen voor iedereen mogelijk is. „Ongeacht wie je bent, wat je verdient en waar je woont”, aldus de Klimaatcrisis Coalitie, een een samenwerking van Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future Nederland, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat.

De initiatiefnemers spreken van een groot succes. De demonstraties zijn in het hele land ordelijk verlopen.