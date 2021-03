Amerikaanse man overvalt bank tijdens proefrit en koopt auto met de buit

Een man uit Texas is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een overval op een bank. Hij gebruikte daarbij een auto die hij vlak daarvoor had opgehaald bij een garage voor een proefrit. Vijftien minuten later kocht hij de auto met de buit van de overval.

In de zomer van 2019 overviel de 50-jarige Eric Dion Warren een bank in Wolfforth, Texas. Hij stapte de bank binnen en legde vervolgens een tas en een briefje op de balie. Op het briefje stonden de woorden: „Dit is een overval. Probeer grappen met me uit te halen en je gaat dood. Ik wil 10.000 dollar in biljetten van 50 en 100 dollar. Je hebt één minuut, anders vermoord ik je.” Ook zou Warren, volgens de Amerikaanse nieuwszender CBS, een wapen tevoorschijn hebben gehaald.

De medewerker van de bank werkte mee, maar stopte ook biljetten van 20 dollar met geregistreerde serienummers in de tas. Die serienummers zorgde uiteindelijk voor de arrestatie van Warren, want ze kwamen overeen met de serienummers van de bank.

Spiksplinternieuwe BMW

Maar voordat Warren werd opgepakt, kocht hij nog wel snel een spiksplinternieuwe BMW met het geld dat hij buit had gemaakt met de overval. Eenmaal terug bij de dealer betaalde hij een voorschot van 3000 dollar.

Kort daarna werd ook de autodealer gebeld met het nieuws van de overval. De beschrijving van de BMW die tijdens de overval werd gebruikt, kwam exact overeen met de auto waarvoor Warren zojuist voorschot had betaald.

De politie was Warren snel op het spoor en arresteerde hem. Het wapen dat hij had gebruikt tijdens de overval, bleek een geverfd luchtdrukpistool te zijn.