Er kan gestemd worden! Dit zijn de unieke, bijzondere locaties

In een museum, in een gevangenis of in een schuur. Er kan weer gestemd worden vandaag, en dan kan ook op andere plekken dan het standaard stembureau.

Nu de horeca, theaters en concertzalen al maanden gesloten zijn, is stemmen haast een uitje geworden. Een nieuwe omgeving, waar je ook nog eens gebruik kan maken van je grondrecht om je stem te laten horen. Wie wil dat nou niet? Mocht je deze ervaring naar een hoger plan willen tillen: dit zijn de locaties waar het nét even iets specialer is om te stemmen.

Allereerst: stemmen kan alleen in je eigen gemeente. Wil je in een andere gemeente stemmen (bij een van deze kekke locaties bijvoorbeeld), dan moet je daar een speciale kiezerspas voor aanvragen.

In een museum

In Den Haag en Amsterdam kunnen kiezers terecht in een museum. Speciaal vandaag opent het Kunstmuseum voor één dag de deuren om mensen te laten stemmen. Dat biedt mensen ook een kans om een glimp van de kunst op te vangen, laat het museum weten. „We willen de kiezers in Den Haag hiermee een moment van troost en hoop voor de nabije toekomst bieden”, zegt directeur Benno Tempel.

In Amsterdam kan er in het Van Gogh Museum worden gestemd. Ook de Tolhuistuin fungeert als stembureau, compleet met silent disco en photobooth voor de wachtenden. Ook in Castricum kon er in een museum gestemd worden; het Huis van Hilde ging om middernacht al open voor de eerste enthousiaste stemmers.

Mobiel stembureau

Stemmen in een voormalige gevangenis kan in Arnhem. Ook rijdt er een trolleybus rond waarin mensen hun stem uitkunnen brengen. Ook in Roermond rijdt er een speciale Stembus: een mobiel stembureau, dat op plekken kan komen waar geen geschikte locatie op loopafstand beschikbaar is.

Zoals vanouds is in het Overijsselse Marle het kleinste stembureau van Nederland te vinden. In het plaatsje stonden in 2016 49 kiezers geregistreerd. Normaliter ontvangt voorzitter van het stembureau Wim Westhoff kiezers in de woonkamer, maar vanwege de coronamaatregelen wijkt hij dit jaar uit naar de schuur.

Gezellig in de schuur

In het Overijsselse Marle is het kleinste stembureau van Nederland te vinden. De voorzitter van het stembureau Wim Westhoff ontving kiezers in zijn eigen woonkamer, maar door de coronamaatregelen moet hij dit keer uitwijken naar zijn schuur.

Het stadhuis in Eindhoven heeft een stembureau dat speciaal is ingericht voor kiezers met een visuele beperking. Ook kunnen er mensen terecht die niet kunnen lezen. In het stemhokje staan een soundbox en een stemmal: vanuit de box leest een stem de partijen en kandidaten voor. Ook vertelt de stem hoe het stembiljet ingevuld kan worden met de mal die hier overheen ligt.

En vergeet het Goffertstadion in Nijmegen niet: NEC-fans mogen in de bussluis voor supportersbussen van een bezoekende club hun stem uitbrengen. Het is een drive-thru. Van de tribunes, spelersruimtes of grasmat is helaas niets te zien.