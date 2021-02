Identiteit bekend van man in rolstoel die in vrieskou werd achtergelaten

Het had het begin kunnen zijn van een tranentrekkende serie op Netflix. Man, rond de twintig en in een rolstoel, wordt achtergelaten met een briefje dat z’n moeder niet meer voor hem kan zorgen. Niet bepaald een feelgood-verhaal, eerder een feelbad. Maar het is echt gebeurd, ‘gewoon’ hier in Nederland. „Triest”, reageren mensen.

Vorige week dinsdagavond werd een gehandicapte man in Rijswijk achtergelaten. Buiten, in de vrieskou. De recherche is nog op zoek naar degene die zich ondanks de temperatuur niet verder om hem heeft bekommerd, meldt de politie vandaag. De identiteit van de man is inmiddels bekend, al maken ze die dan weer niet aan het publiek bekend.



Triest 🙏🥺😱😥 Succes met het opzoeken van zijn familie 🙏❤ — MavrosEnyaBono (@louisavisser) February 15, 2021

Man rolstoel

De man werd na een tip van een voorbijganger gevonden nabij de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Door zijn handicap kan de man niet communiceren. Ook had hij geen identiteitsbewijs bij zich. De politie wil in verband met de privacy niets meer kwijt over de man. De politie zei vorige week dat de man rond de 20 jaar oud is.

Briefje

Bij hem werd een briefje gevonden waarin onder meer staat dat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen, zijn familie dakloos is en dat hij daarom is achtergelaten. De politie onderzoekt door wie de man daar is neergezet en hoe hij in Rijswijk terecht is gekomen. Hij kan zich namelijk niet zelfstandig verplaatsen. De politie roept ook ooggetuigen op zich te melden.

De man ligt nog in het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, laat wethouder Larissa Bentvelzen weten aan Omroep West. „We zijn heel erg geschrokken, het is heel verdrietig.” Er wordt hard gewerkt om de man een veilig onderkomen te bieden. „Het is echter niet duidelijk of meneer uit Rijswijk komt, maar dat neemt niet weg dat je als gemeente een zorgplicht hebt.” zei de wethouder vanochtend.



De politie en gemeente hebben nog geen idee wie de man is https://t.co/lCNlqkfjjG — Omroep West (@omroepwest) February 15, 2021

„Mocht hij uit Rijswijk komen, dan zijn wij aan zet. Mocht hij uit een aangrenzende gemeente komen, dan slaan wij de handen ineen om te zorgen dat meneer op een veilige en geborgen plek terechtkomt.”

‘Triest’

Heel goed nieuws, reageert iemand onder het bericht op Twitter van de politie. Velen noemen het een triest verhaal. „Succes met het zoeken van zijn familie.” Een vrouw zet er hartjes en biddende handen achter. Iemand anders reageert pragmatisch. „Zijn er geen camerabeelden van de omgeving?”



