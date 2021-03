Oud-verkenners Ollongren en Jorritsma hebben een deel van hun verkenning bekendgemaakt

Ex-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren moesten dan wel vrij snel stoppen met hun opgelegde taak, ze hadden al wel het één en ander op papier staan. Naast de ‘functie elders’ van Omtzigt, dan. Hier lees je welke ontdekkingen de twee hebben gedaan in hun gesprekken met partijlijders. Op last van de Kamer hebben ze die stukken openbaar gemaakt.

De VVD vindt bijvoorbeeld de aanpak van klimaatverandering, het stikstofprobleem en het maken van asielbeleid „spannende onderwerpen” met D66. Voor de VVD blijkt het verkleinen van de veestapel, een belangrijk punt voor D66, wel een „consequentie”.



Boeiend. 'Klimaat: spannend met D66' zegt VVD. 'A onderwerp, moet sowieso gebeuren' zegt D66. https://t.co/jraOrfDgh5 — Olof van der Gaag (@olofvdgaag) March 31, 2021

D66 en VVD gelijkgestemd over economie

Naast onderwerpen waarbij moeilijkheden te voorzien zijn, zijn er gelukkig ook dingen waar de twee partijen het over eens zijn. Bijvoorbeeld de economie. Op dat gebied kunnen D66 en VVD elkaar „helemaal vinden”. Dat blijkt uit de stukken van Ollongren en Jorritsma. Zij schreven namelijk, per partij, een overzicht van onderwerpen en aantekeningen op.

Bij stikstof, klimaat en migratie staat in het overzicht onder het kopje ‘VVD’ dus „spannend onderwerp met D66″. D66 noemt dat laatste onderwerp ook „gevoeliger”. De aanpak van de klimaatverandering is voor die partij een „a-onderwerp”, zo valt te lezen. „Moet sowieso gebeuren”, merken de verkenners bij D66 op over klimaat.

Bij de VVD zit dat anders. De halvering van de veestapel, onder het kopje stikstof, is voor die partij „geen doel, maar minder vee wel consequentie”. Ook voor een volgend kabinet zal de aanpak van de stikstofcrisis van groot belang zijn. Mede om genoeg huizen te kunnen bouwen, ondanks de recent aangenomen stikstofwet.

D66 pleit er al lang voor de veestapel te halveren, een omstreden standpunt in de oude coalitie. Toch lijkt de VVD een inkrimping van de veestapel onvermijdelijk te vinden, hoewel de partij eerder nog zei dat het stikstofprobleem ook door groene innovaties kan worden opgelost.



Kaag: ‘Eerste en laatste keer dat Rutte voor mij sprak’

Nadat de uitgelekte notities wereldkundig werden vorige week, zei Rutte ook namens Kaag dat de verkenners geen verantwoording aan de Tweede Kamer hoefden af te leggen. Vandaag zei de D66-leider dat ze Rutte niet meer voor haar zal laten spreken.

„Dat was toevallig,” zegt Kaag er nu over. „Maar het is ook de eerste en de laatste keer dat meneer Rutte namens mij zal spreken.”

Het is een van de lessen die Kaag geleerd heeft, zegt ze. „Als je zegt: een les? Ik zal volgende keer direct zelf reageren omdat het juist ook gaat om een mede-Kamerlid.”



Kaag: Rutte niet 'mijn woordvoerder', sprak niet namens mij dat verder onderzoek niet nodig was. Duidelijk dus. — Joachim Stiller (@joachimstiller8) March 31, 2021

Debat uitlekken notities uitgesteld

Vanmiddag zou ein-de-lijk het debat over de uitgelekte notities van Ollongren gevoerd worden. Maar die werd voor de tweede keer uitgesteld. Kamervoorziter Khadija Arib schorste de vergadering tot 19.00 uur, pas als alle documenten van de ex-verkenners op tijd binnen zijn, gaat het debat echt beginnen. Wel moeten de stukken dan om 18.30 uur binnen zijn, zodat de Kamerleden genoeg tijd hebben om die te bestuderen.

Wel waren een paar partijen er sowieso voor om het debat naar morgen te verzetten, of de stukken er nou op tijd zijn of niet. Onder meer Sylvana Simons (BIJ1), Esther Ouwehand (PvdD), Joost Eerdmans (JA21) en Thierry Baudet (FVD), zagen dat graag gebeuren.

Wil je het debat volgen (indien het nog vanavond plaatsvindt)? Dat kan hier.