Na besmetting Mona Keijzer, hele kabinet waarschijnlijk een coronatest

Mona Keijzer (CDA) is besmet met het coronavirus. Ze voelt zich goed. Het voltallige kabinet krijgt het advies om een coronatest te laten doen.

Het advies aan de leden van het demissionaire kabinet is om zich te laten testen op corona, is voorlopig het enige. Nu bij staatssecretaris Mona Keijzer een besmetting is vastgesteld, hoeft de regeringsploeg niet in quarantaine.

Positieve test Mona Keijzer

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die morgenavond met demissionair premier Mark Rutte een coronapersconferentie geeft, meldde dat vandaag. Mona Keijzer was vrijdag bij de wekelijkse ministerraad. Vanmorgen liet ze weten positief te hebben getest en ook dat zij zich prima voelt.



Ik ben positief getest op corona. Geen zorgen; ik voel mij goed. Uiteraard zit ik in thuisisolatie en doe ik dus de komende tijd mijn werk via de digitale weg. — Mona Keijzer (@MonaKeijzer) March 22, 2021

Het RIVM maakt onderscheid tussen drie categorieën, wanneer er in je omgeving iemand is besmet met corona. „Als je in dezelfde ruimte verkeert, dan geldt dat als een categorie-3 contact: overige contacten”, legt De Jonge uit. „Dan moet je jezelf in de gaten houden. Je hoeft niet in quarantaine, maar je moet je klachten in de gaten houden. Het advies is om te testen op dag vijf na het risicovolle contact. Dat zou woensdag zijn, dus dat is het advies aan de collega’s.” Hugo de Jonge zat vorige week zelf wel tijdelijk in quarantaine. De app CoronaMelder gaf aan dat hij mogelijk in contact was geweest met iemand die recent positief getest was.



Na een melding in CoronaMelder, een 1e test diezelfde dag én thuisquarantaine, kreeg ik gisteravond de uitslag van test 2. Uitslag: ‘negatief’. Complimenten aan iedereen bij @GGDGHORNL voor de strakke organisatie. Nu weer de deur uit en dus op naar het Catshuis. pic.twitter.com/Vh8AlRqUXy — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 21, 2021

Mogelijk wel in quarantaine

Het is niet uitgesloten dat er alsnog voor sommige bewindslieden een quarantaine-advies volgt, als zij bijvoorbeeld net als De Jonge een melding krijgen in CoronaMelder. „Dan is het advies, thuisblijven. Dan ben je wat dichter bij elkaar geweest”, aldus de coronaminister.

Reacties op besmetting Mona Keijzer

Twitters kunnen het (weer) niet laten om lelijk uit de hoek te komen. Ene Simone hoopt dat Mona Keijzer een heel jaar thuisblijft. Zonder internet. Henny vraagt zich af waarom het voor Mona Keijzer zo belangrijk is dit griepgevalletje op Twitter te vermelden. Benjamin heeft iets mogelijks vernomen.



Dat zegt iets over hoe de politici de regels zelf naleven. Niet dus. En waarom niet? Het is toch zo'n killervirus..Aso zou @Grappermaus zeggen. — I van Duren (@IvanDuren1) March 22, 2021

Tussen alle negatieve reacties richting Mona Keijzer zijn er ook nog mensen te vinden die de demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat gewoon beterschap toewensen.



