Coronavaccinatie voor operatie kan tienduizenden sterfgevallen voorkomen

Uit een nieuwe, grote internationale studie blijkt dat er veel levens gered kunnen worden als patiënten vóór hun operatie gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werkte mee aan de studie. Vaccinatie voor een planbare operatie „kan wereldwijd mogelijk duizenden sterfgevallen na operaties als gevolg van het virus voorkomen”, vat het UMCG de bevindingen samen.

Het zit zo: wanneer mensen in de maand na een operatie besmet raken met het virus, hebben zij meer kans om te overlijden. Dat risico is dan vier tot acht keer zo hoog. Maar wanneer die mensen van tevoren gevaccineerd zijn, is dat risico een stuk kleiner. Dat schrijven de onderzoekers in het British Journal of Surgery. Ze baseren zich op gegevens van ruim 140.000 chirurgische patiënten uit 116 landen.



58.000 sterfgevallen voorkomen

Stel dat elke patiënt voor zijn of haar operatie een coronavaccin toegediend zou krijgen. Dat zou in een jaar tijd zo’n 58.000 coronagerelateerde sterfgevallen voorkomen, schatten de onderzoekers.

2,8 procent van de patiënten van 70 jaar en ouder die een kankeroperatie ondergaan, overlijden alsnog. Ondanks de behandeling. Maar het sterftepercentage is vele malen hoger als die mensen ook besmet raakten met het coronavirus. Van die mensen overleed maar liefst 18,6 procent.



Nog geen voorrang bij vaccinatie

Wachten op een operatie geeft je op het moment geen voorrang bij het vaccineren. Maar volgens de onderzoekers zou dat wel zo moeten zijn. In de algemene bevolking van 70 jaar en ouder moeten 1840 mensen een vaccinatie krijgen om één leven meer dan één jaar te verlengen. Bij mensen die een kankeroperatie moeten ondergaan, hoeven slechts 351 mensen een vaccinatie te krijgen om diezelfde winst te boeken. Dat betekent dus minder vaccinaties om meer levens(jaren) te redden.

En er zijn meer nog voordelen. „Vaccinatie voor een operatie zal waarschijnlijk ook het aantal postoperatieve complicaties verminderen, waardoor het gebruik van de intensive care en de totale kosten voor gezondheidszorg worden verminderd”, meldt het UMCG.

11 miljoen prikken in juni

Vanaf half april zijn de meeste 80-plussers aan de beurt voor een vaccinatie, en mensen met een hoog medisch risico. Begin mei zijn dan de 70-plussers aan de beurt, half mei komen de 60-plussers aan bod. In juni zouden er dan al 11 miljoen prikken gezet moeten zijn, en worden meteen ook de 50-/40-/30-plussers gevaccineerd. Als laatste, vanaf medio juni of begin juli, is het dan de beurt aan de twintigers.

Begin juli is iedereen die het wil dan in ieder geval één keer gevaccineerd, twee derde van de bevolking twee keer. Zij zijn dan optimaal beschermd.



