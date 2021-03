Lukt het de verkenners het gat tussen Kaag en Rutte te dichten?

Er zit een nieuw kabinet aan te komen. Maar hoe makkelijk of moeilijk wordt de formatie daarvan? De verkenners, Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, moeten het gat tussen de VVD van Mark Rutte en D66 van Sigrid Kaag proberen te dichten. En er moeten nog een paar partijen bij, waarschijnlijk minstens twee, voor een meerderheid in de Kamer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer krijgt volgende week een nieuwe indeling: https://t.co/oDLCNWDHDA. pic.twitter.com/wM6yZoBj3Q — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) March 24, 2021

Rutte: CU of JA21 is optie

Zoals we allemaal weten is de VVD (34 zetels) de grootste partij geworden, en D66 (24 zetels) de grootste winnaar. Zij hebben dus de touwtjes in handen als het gaat om de formatie van een nieuw kabinet. Maar samen hebben de twee partijen 58 zetels. Er zijn 76 nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

De twee verkenners praten apart met zowel Kaag als Rutte. De premier is als eerste aan de beurt, en hij zal waarschijnlijk het CDA opperen als coalitiepartner. Al voor de verkiezingen zei hij dat hij wil dat de christelijke partij in het kabinet blijft. Eerder deze week gaf Rutte aan dat ook de ChristenUnie een optie is, of de nieuwe partij JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sigrid Kaag kan gek genoeg uiteindelijk juist veel baat hebben bij een coalitie mét JA21. Hiermee laat ze zien met links én rechts te kunnen en daardoor een serieuze presidentskandidaat/staatsvrouw te zijn voor alle Nederlanders.#D66 #VVD #JA21 #teamomtzigt @SigridKaag — bjorn (@bjornpres) March 24, 2021

Kaag wil progressief

Maar Kaag wil juist een progressief kabinet. CU en JA21 passen niet helemaal in dat plaatje. Kaag heeft nog niet aangegeven met welke partijen ze wel in zee wil gaan, maar JA21 zal in ieder geval niet haar voorkeur hebben. Die partij ziet bijvoorbeeld niets in de huidige klimaatplannen en wil een referendum over de toekomst van de euro. Op medisch-ethisch vlak is er een groot verschil tussen D66 enerzijds en de ChristenUnie anderzijds.

Als mogelijke derde coalitiepartij zou je denken dat het CDA de verkenners een beetje kan helpen, maar dat is niet het geval. Deze week zei CDA-voorman Wopke Hoekstra namelijk dat hij er niets voor voelt om aan te schuiven bij een liberaal motorblok om daarna op zoek te gaan naar een vierde partij. Volgens Hoekstra moeten Rutte en Kaag het eerst maar eens met elkaar eens worden welke kant ze op willen. Daar gaan de verkenners vandaag mee aan de slag.