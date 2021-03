Richard Korver: familie slachtoffer Wahib wil rust na vervelende berichten

De familie van het 12-jarige slachtoffer dat vorige week onder druk van acteur en zanger Bilal Wahib zijn geslachtsdeel liet zien tijdens een Instagram Live-video, vraagt om rust.

Volgens advocaat Richard Korver, die de familie bijstaat, heeft de jongen de afgelopen dagen een aantal „vervelende berichten” op sociale media ontvangen.

Familie slachtoffer

Korver schrijft in een verklaring dat mensen niet op zoek moeten gaan naar het slachtoffer of zijn familie, ze willen met rust worden gelaten. De advocaat roept op om alleen berichten op sociale media te plaatsen waarin het slachtoffer wordt gesteund.

De advocaat schrijft dat er veel acties zijn opgezet om het slachtoffer en zijn familie te steunen, maar hier is niet om gevraagd en de familie heeft ook geen toestemming gegeven. Mensen die toch geld hebben opgehaald, kunnen dit storten bij de stichting Help Wanted, stelt de advocaat. Dat is een stichting die opkomt voor de belangen van kinderen die het slachtoffer zijn van het verspreiden van naaktbeelden op sociale media.

Reactie ‘kleine jongetje 12’

Vrijdag reageerde de jongen voor het eerst op het hele gebeuren. In een filmpje op Instagram zei hij dat hij een paar dagen niet heeft gegeten en „dat hij zich wel schaamt, als hij naar bed gaat”, maar dat het nu wel weer gaat.



Zijn gezicht is afgedekt met een pet. „Jullie hoeven niet te stressen, mij gaat alles goed. Wie voor mijn kant is, het maakt me niet uit, en wie voor Bilal zijn kant is, het maakt me ook niet uit. Jullie hoeven je niet druk te maken.”

Het filmpje werd opgenomen tijdens een bezoek door onder anderen rapper Appa en influencer Marwa Juice aan de jongen. Zij waren op uitnodiging van de familie naar zijn huis gekomen om hem een hart onder de riem te steken. Ook Achraf Seamari was erbij, die met zijn Instagram-account Het Verbindende Kartel mensen probeert te helpen die het nodig hebben, waaronder #kleinejongetje12, zoals ze het slachtoffer noemden.