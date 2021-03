Er komt een nieuwe Tiger King-docu en het wordt ‘groter en vreemder dan ooit’

Tiger King-fans kunnen hun hart ophalen, want er komt een nieuwe documentaire over Joe Exotic. Dat heeft documentairemaker Louis Theroux bekendgemaakt. De docu zal dieper ingaan op het leven van Joseph Maldonado-Passage en wat er van hem geworden is.

Joe Exotic, met zijn excentrieke levensstijl en minstens zo excentrieke looks, werd in 2020 een cultheld toen de serie Tiger King in première ging op Netflix. Tiger King: Muder, Mayhem and Madness, zoals de serie voluit heet, werd een enorme hit. In de eerste tien dagen na de release werd de serie al 34 miljoen keer bekeken. Inmiddels is dit al meer dan 65 miljoen en staat de serie in de top vijf van de best bekeken Netflix-series ooit.

Tiger King: Netflix-hit en crimineel

De documentaire laat het leven van ‘Tiger King’ Joe Exotic zien en volgt hem vooral in de dagelijkse verzorging van zijn tijgers. Naast dat heeft Maldonado-Passage nog twee dagtaken: Joe Exotic TV én ruzie maken met zijn aartsrivaal Carole Baskin. Zij is de CEO van Big Cat Rescue en doet er alles aan om de tijgerzoo van Exotic te laten sluiten. Andersom verdenkt Exotic Baskin ervan haar tweede echtgenoot, die officieel vermist is, te hebben vermoord.

Voer voor documentairemaker Louis Theroux om aan een nieuwe documentaire te gaan werken. De Brit ontmoette de Tiger King in 2011 voor het eerst voor de documentaire America’s Most Dangerous Pets. Theroux gaat terug naar Oklahoma om te ontdekken wat er in tien jaar Joe Exotic is gebeurd. Verder laat hij nooit eerder vertoonde beelden zien van zijn negendaagse bezoek aan het park in 2011.

Louis Theroux komt met documentaire: The Cult of Joe Exotic

Maldonado-Passage zit op dit moment een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor dierenmishandeling en het vermoedelijke beramen van een moord op aartsvijand Baskin. Enkele dagen geleden maakte Exotics man Dillon Passage bekend te zijn gescheiden van de Tiger King. De film zal Louis Theroux: The Cult of Joe Exotic gaan heten en volgens Theroux is het verhaal „alleen maar groter en vreemder geworden.” Dat liet hij weten aan The Hollywood Reporter. De docu zal uitgezonden worden op de BBC, maar een datum is nog onbekend. Oh, en wie er ook in de documentairefilm voorkomt? Carole f*cking Baskin.