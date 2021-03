‘Kleine jongetje 12’ uit livestream Wahib reageert op Instagram

Nadat hij de afgelopen 48 uur onderwerp van gesprek is geweest, zonder dat mensen precies weten wie hij is, laat de jongen wiens geslachtsdeel te zien was in de live-video op Instagram van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud van zich horen. ‘Kleine jongetje 12’ wordt hij door de rapper en influencers die hem kwamen bezoeken om hem een warm hart toe te dragen, genoemd.

In een filmpje op Instagram zegt hij dat hij een paar dagen niet heeft gegeten en „dat hij zich wel schaamt, als hij naar bed gaat”, maar dat het nu wel weer gaat. De jongen van twaalf die de afgelopen dagen viral ging, reageert voor het eerst op het hele gebeuren.

‘#Kleine jongetje 12’

Zijn gezicht is afgedekt met een pet. „Jullie hoeven niet te stressen, mij gaat alles goed. Wie voor mijn kant is, het maakt me niet uit, en wie voor Bilal zijn kant is, het maakt me ook niet uit. Jullie hoeven je niet druk te maken.”



Het filmpje werd opgenomen tijdens een bezoek door onder anderen rapper Appa en influencer Marwa Juice aan de jongen. Zij waren op uitnodiging van de familie naar zijn huis gekomen om hem een hart onder de riem te steken. Ook Achraf Seamari was erbij, die met zijn Instagram-account Het Verbindende Kartel mensen probeert te helpen die het nodig hebben.

„Toen we naar binnen gingen was de jongen heel emotioneel, en veel aan het huilen”, vertelt Seamari tegen de NOS. „Toen dacht ik wel even ‘hoe gaat dit aflopen?’ Hij at niet en sliep ook slecht, hoorden we.” De bezoekers hebben een paar uur met de jongen gepraat. „Toen we de deur uitliepen, had hij een kleine glimlach op zijn gezicht.” Namens Het Verbindende Kartel hebben ze hem een iPhone 12 aangeboden. En #Kleinejongetje12, zoals ze hem noemen in hun stories, heeft meer harten onder de riem gekregen, en Merci en bloemen, net als Pieter Omtzigt trouwens.

„Insha’Allah komen we hier sterker uit”, schrijven ze bij de video op Instagram, met biddende handen erachter.

Contact ouders van de jongen

Seamari houdt contact met de familie, zegt hij. „De ouders van de jongen komen uit Bosnië en spreken gebrekkig Nederlands. Daarom help ik ze ook om de berichten die in de media verschijnen beter te begrijpen. Ze zijn ook erg geschrokken natuurlijk.”