Baudet komt terug op Jinek: ‘Niet persoonlijk geraakt door Martijn Koning’

Thierry Baudet zegt niet persoonlijk te zijn geraakt door het optreden van cabaretier Martijn Koning in het programma Jinek. „Maar het was de druppel die de emmer deed overlopen”, stelde de lijsttrekker van Forum voor Democratie vanmorgen in de ochtendshow van Qmusic.

„De hele opbouw van het programma was om mij zo naar mogelijk neer te zetten”, zei Baudet in de uitzending van Mattie Valk en Marieke Elsinga.

Na Jinek ging Baudet lekker vrijen

„Al die vreselijke verwijten over racisme, nazi’s en vrouwenhaat: dat gaat nergens over. Toen Martijn Koning over mijn privéleven begon en mijn kinderen dacht ik: dat hoef ik niet te pikken.” Daarom liep hij weg. Na de uitzending dronk Baudet naar eigen zeggen thuis „een goed glas wijn en ging lekker vrijen”.

RTL bood excuses aan en Eva Jinek wil voortaan van gasten weten wat ze gaan zeggen voordat ze aanschuiven. RTL kreeg bijval, maar ook veel kritiek voor deze knieval na de tirade van Martijn Koning. Baudet zegt voorlopig niet meer bij Jinek aan tafel te gaan zitten. „Ik ben op de mens vergevingsgezind. En ik lig ‘s nachts niet wakker met wraakplannen. Maar het is wel haar programma. Ik heb geen zin om daar weer te gaan zitten.”

Hier zie je wat beeld uit de show van Mattie en Marieke, via een Tweet van Thierry Baudet zelf.



Ik heb nu 4 jaar in Den Haag rondgelopen en het gestuntel en geblunder vh partijkartel van dichtbij gezien. Of het nu gaat om immigratie, 1.000 miljard voor “klimaat” of het bizarre coronabeleid – de bevolking zou veel beter via referenda zélf de macht in handen kunnen hebben! pic.twitter.com/pC5T5uGLgD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 15, 2021

Weglopen bij programma’s

Baudet is erg selectief in zijn media-optredens, stelde hij. Het was niet de eerste keer dat de politicus wegliep in een programma. Eerder deed hij dit ook nadat vragen in Met het oog op morgen en De Vooravond hem niet bevielen. „Het zijn altijd van die opzetjes dat je denkt: daar gaan we weer. Dan moet je weer reageren op al die vreselijke verwijten en krijg je allemaal sturende vragen van opiniepanels.”

De FvD-leider lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege antisemitische, racistische, homofobe en vrouwonvriendelijke gesprekken die in app-groepen van de partij werden gevoerd. De partijleider zat zelf in deze app-groepen en deed de opmerkingen af als grapjes en vrijblijvende gedachtenexperimenten. „Ik heb al 100.000 keer gezegd dat ik geen racist ben”, stelde Baudet vanmorgen nogmaals Qmusic.

Mattie overwoog op Baudet te stemmen

Qmusic-dj Mattie Valk overwoog op Forum voor Democratie te gaan stemmen, gaf hij in de ochtendshow aan. Tegen Thierry Baudet: „Ik ben juist de persoon die open staat voor een ander geluid en voor de underdog”, stelde Valk op de radio. „Je had mij echt wel op de karavaan zitten en sommige van je punten spreken mij aan. Maar je lijkt doorgeschoten. Alles wat je nu schetst is zo ongenuanceerd en onrealistisch.”