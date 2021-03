Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt toe, hoogste aantal besmettingen sinds 7 januari

Al voor de derde opeenvolgende dag is vandaag het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Er liggen nu in totaal 2238 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 17 meer dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

En ook op de intensive care neemt de bezetting toe: vandaag liggen daar 643 patiënten met corona. Gisteren waren dat er 18 minder. Al voor de achtste dag op rij is dat aantal boven de 600. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1595 Covid-patiënten, één minder dan gisteren.



Hoogste aantal coronabesmettingen sinds 7 januari

Ook met de daling als het gaat om het aantal nieuwe coronabesmettingen is het al even gedaan. Vandaag meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu namelijk het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 7 januari. Tussen gisteren en vanochtend kwamen er namelijk 8868 nieuwe gevallen binnen. Dat is, vergeleken met gisteren, een toename van 1260.

Een mogelijke verklaring voor die toename is dat meer mensen zich laten testen. Maar tegelijkertijd stijgt ook het percentage positieve testen, laat het RIVM weten. Er zijn dus daadwerkelijk meer besmettingen. Vooral kinderen worden de laatste tijd meer getest, vanwege een beleidsverandering op scholen.

Afgelopen week werd ook bekend dat Mona Keizer en Kajsa Ollongren besmet zijn met het virus, en zo’n zeventien fractievoorzitters in quarantaine moeten. Nog steeds een stijging van het aantal coronabesmettingen dus, ondanks de vrij strenge maatregelen waar we al lange tijd mee opgescheept zitten.

Mogelijke versoepelingen lijken dus ook steeds minder waarschijnlijk, een biertje op het terras tijdens Pasen kunnen we in ieder geval vergeten. Op 13 april houden Mark Rutte en Hugo de Jonge weer een persconferentie, daarin laten ze weten wat er na 20 april mogelijk is.