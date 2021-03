Regeren met déze partijen ziet Rutte wel zitten

Een krappe week na de verkiezingen speculeert demissionair minister-president Mark Rutte al over mogelijke coalities. Dat deed hij vanmorgen na een gesprek met de verkenners.

Verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) hebben de taak gekregen om uit te zoeken welke coalitie het meeste kans maakt. Daarvoor hebben ze vandaag en morgen alle lijsttrekkers op bezoek, om met hen te praten over hun wensen voor een nieuwe coalitie.

En de lijsttrekkers hebben nogal wat wensen. Zo wil de VVD nog steeds niet met de PVV reageren, ook al is die partij de derde grootste van het land. Ook Forum voor Democratie is uitgesloten voor de VVD. Wel wil de partij van Mark Rutte „serieus kijken” naar een coalitie met JA21.

Met deze partijen wil Mark Rutte wel reageren

CDA is de „eerste voorkeurspartner” en D66 lijkt hem ook en logische deelnemer, gezien die partij veel zetels won. Daarna wordt het volgens Rutte „even zoeken” om tot een meerderheid te komen. Serieus kijken naar JA21 is daarbij een optie, hoewel hij de partij naar eigen zeggen verder niet kent. Ook een coalitie met de ChristenUnie sluit Rutte niet uit. „Daar zouden we echt nog eens serieus naar moeten kijken, daar hebben we heel goed mee samengewerkt.”

D66 lijkt overigens roet in het eten te gooien: D66-leider Sigrid Kaag vindt regeren met JA21 „moeilijk voorstelbaar”. De afsplitsing van Forum voor Democratie staat namelijk lijnrecht tegenover D66 op punten als het klimaat en de Europese Unie. Kaag wilde verder niet veel kwijt over wat volgens haar coalitieopties zijn. Wel liet ze doorschemeren niet te springen om met meerdere conservatieve partijen in een kabinet te gaan.

PVV-leider Geert Wilders heeft laten weten een kabinet met de meest rechtse partijen van Nederland wel te zien zitten. Het zou dan gaan om VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en JA21. D66 heeft-ie er liever niet bij. „Zo’n centrumrechts kabinet zou denk ik hartstikke goed zijn voor Nederland.”

D66 en VVD nemen voortouw

Jorritsma en Ollongren zoeken als verkenners uit welke coalitie de meeste kans maakt. D66 en VVD nemen in de formatie als grootste partijen het voortouw. Op 30 maart leveren de verkenners hun verslag in bij de Tweede Kamer, een dag later worden een of meerdere informateurs aangewezen. De informateur kijkt welke partijen met elkaar een nieuw kabinet kunnen en willen vormen, en welke problemen daarbij overwonnen zouden moeten worden.

Overigens zei FVD-leider Thierry Baudet eerder ook graag het initiatief voor de kabinetsformatie te willen nemen. Zijn partij groeide van twee naar acht Tweede Kamerzetels. „Wij zijn de grootste winnaar. Volgens mij mogen de grootste winnaars altijd initiatief nemen in de formatie. Dus het wordt spannend”, zei hij voor het weekend. Zowel D66 als de VVD willen niet in een coalitie met de partij van Baudet.