Aantal nieuwe coronagevallen stijgt verder, AstraZeneca weer in gebruik in Gelderland

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7668 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari. Een etmaal eerder ging het om 7425 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe coronagevallen was de laatste tijd vrij stabiel.

In Amsterdam zijn de afgelopen 24 uur 324 inwoners positief getest, in Rotterdam 260, in Den Haag 161 en in Eindhoven 158. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18. Van donderdag op vrijdag waren dat er 46. Zondag of maandag overstijgt het totaal aantal bevestigde coronagevallen de 1,2 miljoen, is de verwachting.

Coronagevallen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder opgelopen. Momenteel behandelen de ziekenhuizen 2047 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een dag eerder waren dat er 2041.

Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met 23 naar 602. Dat aantal schommelde anderhalve week lang tussen de 550 en 600. In de maand daarvoor ging het ook redelijk stabiel heen en weer, maar dan tussen de 500 en 550. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1445 coronapatiënten. Dat zijn er 17 minder dan op vrijdag.

Ziekenhuizen namen veel nieuwe patiënten op. In het afgelopen etmaal belandden 322 mensen vanwege een coronabesmetting op een verpleegafdeling of intensive care, 39 meer dan een dag eerder. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoger dan vorige week.

Volgens het LCPS wordt de stijgende instroom in de ziekenhuizen veroorzaakt door de inmiddels dominante Britse variant van het coronavirus. „Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke toename van de Covid-ziekenhuisbezetting”, aldus het LCPS.

AstraZeneca weer in gebruik in Gelderland

In Gelderland zijn huisartsen zaterdag weer begonnen met het inenten met het AstraZeneca-vaccin, zegt een woordvoerder van de Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV). Het gebruik daarvan werd eerder gestopt omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken, maar donderdag zei coronaminister Hugo de Jonge dat het prikken met AstraZeneca weer kon, na positief advies van het Europese medicijnagentschap EMA.

Eerder leek het erop dat pas vanaf maandag de eerste prikken weer zouden worden gezet, maar Gelderland kan vanwege de voorraad vast beginnen. Om hoeveel huisartsen het gaat en om hoeveel prikken het gaat, is nog niet bekend. De groepen die bij de huisarts worden ingeënt zijn 63- en 64-jarigen, mensen met morbide obesitas en mensen met het syndroom van Down.

In Utrecht en Flevoland worden weer afspraken voor een vaccinatie ingepland. Die provincies krijgen maandag of dinsdag weer vaccins geleverd. Daarna kunnen mensen dus weer bij de huisarts terecht voor een prik. In Zeeland, Limburg en Noord-Brabant zijn huisartsen al klaar met het inenten van de risicogroepen. De noordelijke provincies hebben nog niet geleverd gekregen en hadden ook nog geen afspraken ingepland.

Prikstop wegens bloedstolsels

Door de prikstop met AstraZeneca zijn ongeveer 200.000 afspraken verzet of afgezegd, aldus de woordvoerder. Het is nog niet bekend wanneer die allemaal weer zijn ingehaald. In eerste instantie zou de pauze gelden tot 28 maart.

Vorige week zondag stopte Nederland met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Andere Europese landen waren toen al gestopt, vanwege mogelijke bijwerkingen. De Jonge benadrukte dat Nederland alleen „de pauzeknop” indrukte totdat er meer bekend was over mogelijke bloedstolsels.