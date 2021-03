Vandaag bloemen voor 69 nieuwe Kamerleden die niet allemaal echt nieuw zijn

Een spannende dag vandaag. Niet alleen wordt het hartstikke warm in heel het land, ook klinkt vandaag het startschot voor de Tweede Kamer. 150 Kamerleden worden vandaag geïnstalleerd, waarvan bijna de helft aan nieuwelingen. Maar ook weer niet.

De nieuwe Tweede Kamer gaat vandaag aan de slag. De 150 volksvertegenwoordigers van zeventien partijen worden aan het begin van de middag beëdigd. Onder hen is een aantal demissionaire bewindslieden.

Pieter Omtzigt naar de Tweede Kamer

Ook de veelbesproken CDA’er Pieter Omtzigt is bij de installatie, liet hij weten. „Dat blijft een eer en een voorrecht. Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd.” Hij nam de afgelopen tijd rust vanwege oververmoeidheid en zal dat nog even blijven doen, liet hij ook weten.



Pieter, ik hoop dat de steun van ons als burgers voor jou in de afgelopen week, je morgen ook dat steuntje in de rug gaat geven bij de installatie in de Tweede Kamer. YOU GO @PieterOmtzigt — Gisela Wezemer (@gisela_wezemer) March 30, 2021

Vanwege corona gebeurt de beëdiging in drie groepen van vijftig mensen. Anders is ook dat familieleden en vrienden er deze keer slechts beperkt bij mogen zijn. Bloemen krijgen ze wel.

Volgens cijfers van de Tweede Kamer zijn 81 volksvertegenwoordigers herkozen. Van de 69 nieuwelingen heeft een aantal enige tijd in de ‘oude’ Kamer gezeten voordat zij naar het kabinet vertrokken. Het gaat om Mark Rutte (VVD), Tamara van Ark (VVD), Bas van ’t Wout (VVD), Raymond Knops (CDA), Mona Keijzer (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie).

Sigrid Kaag en Hans Vijlbrief van D66 en Wopke Hoekstra van het CDA komen voor het eerst in de Tweede Kamer. Van hen was alleen Hoekstra al eens volksvertegenwoordiger, toen hij in de Eerste Kamer zat.



Kan komende week nog gekker dan de vorige? Woensdag debatteren Jorritsma en Ollongren (de laatste niet als minister, maar als ex-verkenner) met onder meer Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66), die daar niet als kabinetslid, maar als Kamerlid zitten. — Guus Valk (@apjvalk) March 28, 2021

Trio Kamerleden eerder in de Tweede Kamer

Er is nog een trio dat al eerder in de Kamer heeft gezeten. Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) zat daar van oktober 2018 tot en met januari 2019 als vervanger van Marianne Thieme. Hans Smolders was van mei 2002 tot en met januari 2003 Kamerlid voor de LPF. Hij neemt nu een zetel in voor Forum voor Democratie, waar hij zich deels in kapitalen hard voor maakte op Twitter.



KIEZERS het woord is nu aan jullie! Vandaag komt er nog maar 1 kans om te redden wat er nog te redden valt en om weer op te bouwen wat verloren is gegaan! Stem op FVD, Nr. 4 Hans Smolders. HET IS NU OF NOOIT!!! #FVD #ThierryBaudet @jongeren_fvd #verkiezingen pic.twitter.com/apvPWwOhPu — Hans Smolders (@hanssmolders01) March 17, 2021

En Joost Eerdmans was al 1652 dagen Kamerlid. Tussen mei 2002 en september 2006 was hij dat voor de LPF en daarna vormde hij nog enkele maanden een eigen groep met de gewezen VVD-parlementariër Anton van Schijndel.

Overstap

Drie mensen stappen over van de Eerste naar de Tweede Kamer. Het gaat om Teunissen van de Partij voor de Dieren, Nicki Pouw-Verweij van JA21 gaat – zij zat eerst bij FVD – en Mirjam Bikker van de ChristenUnie.

Op social media worden intussen herinneringen opgehaald.



Toen ik drie jaar geleden werd gefeliciteerd door mijn nieuwe collega-Kamerleden zeiden veel daarvan: ‘geniet ervan!’

Ik wilde alleen maar heel hard wegrennen. Vond het eng.

Nu snap ik hun wens. Plus dat verantwoordelijkheid en genieten samen kunnen gaan. — Laura Bromet 🍀 (@LauraBromet) March 30, 2021

De eerste taak van de nieuwe Kamer is de verkiezing van een tijdelijk voorzitter.

Daarna volgt het debat met de oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma, waarin ze uitleg moeten geven over enkele omstreden aantekeningen op een notitie die per ongeluk is uitgelekt en waar vooral de ‘functie elders’ in menig verkeerd keelgat schoot. Pieter Omtzigt reageerde er overigens impliciet op met een bijzonder mondkapje.