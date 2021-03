Quiz: Wat weet jij eigenlijk van de coronamaatregelen?

We leven nu ruim een jaar met coronamaatregelen. Daarom een test voor wie dat wil: wat weet jij er eigenlijk van? Speel Metro’s maatregelen-quiz.

Op een wijziging voor de avondklok na, worden de coronamaatregelen voorlopig niet versoepeld. Die boodschap brachten demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge gisteravond. Zij gaven weer hun welbekende corona-persconferentie.

Coronamaatregelen veranderen telkens

Veel coronamaatregelen gelden al een jaar. Anderhalve meter afstand houden. Geen handen schudden. Diezelfde handen vaak wassen. Niezen in je elleboog. Dat werk. Maar veel maatregelen veranderen ook. Het vorig voorjaar was er veel discussie over het dragen van een mondkapje. Niemand die eraan wilde. Inmiddels is het opzetten van een mondkapje in de supermarkt en het openbaar vervoer een normale zaak.

Speel de maatregelen-quiz

Zitten al die coronamaatregelen er een beetje bij je ingebakken? Of zijn er best nog momenten van twijfel? Voor mensen die zich netjes aan de regels proberen te houden, daarom een quiz. De prijs bij ‘alle antwoorden goed’? Eeuwige roem. Een diepe buiging van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Een een virtueel applaus van Metro. Veel succes!

Vanaf wanneer geldt in ons land een avondklok vanaf 22.00 uur?

Je mag thuis 1 persoon per dag uitnodigen. Is daar een leeftijd aan verbonden?

Hoeveel mensen mogen een uitvaart bezoeken?

Mensen met een contactberoep mogen werken. Voor één groep geldt dat niet. Welke?

Mogen middelbare scholen leerlingen ontvangen?

Zwembaden zijn voor de meeste mensen gesloten. Wie mogen er wel zwemmen?

Tot en met welke datum geldt ‘Reis niet naar het buitenland, blijf in Nederland’?

Wie toch heeft gereisd moet bij terugkomst vanuit de meeste landen 10 dagen in quarantaine. Hoe kun je die tijd verkorten?

Voor het bezoeken van een winkel moet je een afspraak maken. Hoeveel uur vantevoren?

Jij hebt milde corona-klachten. Wie van het gezin / huisgenoten moeten dan net als jou in quarantaine?

Denk je nu hmm… dat had wat beter gekund? Alle coronamaatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid op een rij.