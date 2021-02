In Zwolle zijn de terrassen open, Bredase horecaondernemers picknicken

Er wordt dit weekend heel wat actiegevoerd voor de horeca. Zo zijn de terrassen in Zwolle open, maar niet voor publiek. In Breda zijn horecaondernemers aan het picknicken, ook om aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin de horeca zich bevindt.

Voor veel cafés en restaurants in Zwolle zijn de terrassen uitgestald. Ook morgen staan de stoelen en tafels klaar, maar gasten zijn niet welkom. Wel kunnen mensen iets afhalen en naast de terrassen eten of drinken.

Zo’n vijftig ondernemers vragen met deze actie aandacht voor het in hun ogen zwalkende coronabeleid. De initiatiefnemers zijn van mening dat zij met inachtneming van de 1,5-metermaatregelen veilig open kunnen. Daarbij ontbreekt het bij de noodsteun ook aan perspectief, zo klinkt het.



In Zwolle worden vandaag de terrassen buiten gezet met rode linten er omheen en dit bord erbij. Ik snap ze wel; de horeca. Je zult maar een jaar amper mogen werken. Of de terrassen open zouden moeten kunnen? Ik heb geen idee, maar ik begrijp zó de wens. pic.twitter.com/66R27UwDzB — Els (@ElsMatters) February 27, 2021

Horeca: ‘Niet normaal’

Volgens de ondernemers is het „niet normaal” dat een sector zo lang moet „zwemmen”, terwijl er geen zicht is op een oplossing. Ook is de noodsteun niet genoeg. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld loonondersteuning en een tegemoetkoming in vaste lasten. Van elke euro aan salaris die moet worden uitbetaald, wordt 0,70 euro vergoed. „Wij moeten zo’n 30 procent bijleggen”, zo klinkt het.

Afgelopen week riepen verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hun leden op om op 2 maart de terrassen tegen de regels in weer open te gooien. Dat is in Zwolle niet het geval. De lokale overheid wordt dan met problemen opgezadeld, maar in Zwolle zou die juist zijn best doen om ondernemers bij te staan.

Picknick in Breda

Ook in Breda dus actie: tientallen horecaondernemers picknicken midden in de stad. Ze vragen aandacht voor de moeilijke situatie waarin de horeca zich bevindt, en willen in het bijzonder dat de terrassen weer open gaan. Om 12.05 uur ging de picknick van start. Volgens de initiatiefnemers is het voor veel ondernemers al 5 óver 12.



Wel houden de horecaondernemers in Breda zich aan de coronaregels. Zo legden ze honderden picknickkleedjes van 2 bij 2 meter op veilig afstand bij elkaar neer, op verschillende plekken in de stad. In totaal doen zestig ondernemers mee aan de actie. Zij verkopen onder meer koffie, thee en andere versnaperingen. Volgens de organisatie gaat het niet om de omzet, maar vooral om het signaal dat met de actie wordt afgegeven.