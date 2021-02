Minister: ‘Rotsituatie duurt langer met open terrassen’

Als het aan een aantal horecaondernemers ligt, gaan de terrassen komende dinsdag weer uitgezet worden én komen gasten een hapje en een drankje nuttigen. Slecht idee, zegt minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken vandaag.

Volgens hem duurt de huidige situatie waar we inzitten alleen maar langer als iedereen volgende week al op het terras gaat zitten. De besmettingscijfers zijn nog te hoog en blijven dat, meldt Van ’t Wout.

Geen ruimte voor terrassen

Deze week riep een groep van 65 afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) horecaondernemers op om de terrassen komende week open te gooien. Ze zijn er klaar mee dat kappers en nagelstylisten aan het werk mogen, winkels op afspraak mogen werken en zij nog steeds de deuren gesloten moeten houden.

Volgens Van ’t Wout zou het onverstandig zijn om nu al op het terras te gaan zitten. Met de versoepelingen voor het onderwijs, winkels en contactberoepen wordt er al een bewust risico genomen, zegt hij. „Er is echt geen ruimte om meer te doen. Laten we hopen dat de cijfers zich de komende weken goed ontwikkelen, dan kunnen we 8 maart weer kijken wat kan.”

Niet verstandig

De oproep van de KHN-afdelingen kan op sympathie rekenen van een aantal burgemeesters. Zo riep de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het kabinet op sneller de opening van terrassen toe te staan. Ze wees er daarbij op dat mensen met het mooie weer van de afgelopen dagen in grote getale naar parken trokken. „Ik heb dat een aantal burgemeesters horen zeggen, maar het is niet verstandig”, aldus Van ’t Wout. Hij snapt de grote irritatie bij de horeca als je kijkt naar de drukte in parken. „Als ik dat zie denk ik ook, ‘lekker solidair’. Het is echt levensgevaarlijk, die situaties.”

De burgemeesters moeten gewoon de wet handhaven, zegt de minister. „Daar is minister van Justitie Ferd Grapperhaus met ze over in contact. Dat is niet leuk, maar het is wel nodig.” Voor de horecaondernemers die overwegen open te gaan, heeft Van ’t Wout een oproep. „Besef dat je de ellende voor jezelf en anderen verlengt. Dus doe het niet.”

Toprestaurants doen niet mee

Overigens wil niet iedere zaak gehoor geven aan de oproep om de terrassen open te gooien. De meeste toprestaurants laten weten dicht te blijven, melden de restaurants vandaag in een persbericht.

„De G4 (een samenwerkingsverband van Alliance Gastronomique, Les Patrons Cuisinier, JRE-Jeune Restaurateurs en Fine Eastern Restaurants) heeft alle begrip voor de wanhoop en radeloosheid van collega’s bij wie ’t water aan de lippen staat”, staat er in het bericht. „Men wil echter niet meedoen aan het moedwillig overtreden van de wet.

„Wij zijn van mening dat we ook in de huidige situatie een veilige omgeving voor onze bezoekers kunnen realiseren. Wij verwachten uiteindelijk ook de autoriteiten daarvan te kunnen overtuigen. Dat doen we met argumenten, met duidelijke afspraken en bovenal met een breed scala aan maatregelen. Daar past voor de G4 geen burgerlijke ongehoorzaamheid bij. Hoe begrijpelijk zo’n actie er misschien ook uit mag zien.”