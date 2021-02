Chantal Janzen doet sinds lockdown niets meer aan gezicht

Chantal Janzen is sinds de lockdown gestopt met behandelingen en prikjes in het gezicht. Dat vertelt de presentatrice in Vrouw. „Eerlijk gezegd vind ik mezelf er nu veel beter uitzien, ook al heb ik nu meer rimpels en die deuk”, vertelt ze.

Met die „rimpels en die deuk” doelt ze op een moedervlekje dat ze weg liet halen. „Op een gegeven moment heb ik een moedervlekje op mijn wang laten weghalen dat van kleur begon te veranderen”, vertelt Chantal Janzen. „Daar bleef een deukje achter en ik dacht: dat zie je op beeld. Ik kreeg het advies om het op te vullen, maar dan moet je dus ook meteen je andere wang doen.”

Vervolgens kreeg Janzen ook als advies om een vitamine A-zuur-crème te gebruiken om pigmentvlekjes weg te werken. „Dat leek me een goed idee, want ik vond mijn sproeten altijd al stom.” De presentatrice smeerde de crème echter ook overdag op, wat dan weer niet de bedoeling is, „met als gevolg dat mijn hele gezicht onder de zwellingen en vlekken zat. Ik zag eruit als een dikke, vette tomaat.”

Zorgen over je uiterlijk

Sinds de lockdown is Janzen met al die dingen gestopt en daar is ze maar wat blij mee. „Ik ben niet dolblij met hoe ik eruit zie, maar ik vind het prima. Het is zo zonde van je tijd om je druk te maken over je uiterlijk; dat besef je helaas pas als je ouder bent. Ik vind dat ik er nu beter uitzie dan toen ik allerlei dingen uitprobeerde en dacht dat ik een filler nodig had.”