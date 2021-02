Speciale uitvaart voor Captain Tom: erewacht en vliegtuig uit WOII

Vandaag stond de uitvaart van de Britse coronaheld Captain Tom Moore op de planning. En dat was een bijzondere. Aan het eind van de ochtend arriveerde de lijkwagen met het lichaam van de kapitein bij het crematorium in Bedford, bericht de BBC. Daar vuurde een 14-koppige militaire erewacht drie salvo’s af.

Moore kreeg in het Verenigd Koninkrijk een heldenstatus, nadat hij een speciale wandelactie had opgezet. Hij liep rondjes in zijn tuin om geld op te halen voor de gezondheidszorg. Die actie leverde tientallen miljoenen op. Toen de 100-jarige Brit dit jaar zelf besmet raakte met het coronavirus en overleed, leidde dat tot veel verdrietige reacties.



⁦@RAFBBMF⁩ back home safe from duties at Captain Tom’s funeral today #dakota pic.twitter.com/lrONMHvbnC — kevin leach (@KevinleachKevin) February 27, 2021

‘Spectaculaire gebeurtenis’

Vanwege de coronacrisis mochten er slechts acht familieleden aanwezig zijn bij de uitvaart. Toch wordt het, volgens de nabestaanden, een „spectaculaire” gebeurtenis. Zo vloog als eerbetoon een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog langs. Het ging om een C-47 Dakota. Op de grafkist van Moore lagen een Britse vlag en zijn onderscheidingen.

Op meerdere plaatsen in het land, waaronder ook het dorp waar Moore woonde, zullen aan het begin van de uitvaart de kerkklokken honderd keer klinken. Zanger Michael Bublé heeft een versie opgenomen van het nummer Smile die tijdens de plechtigheid te horen zal zijn. Aan het eind van de ceremonie klinkt op verzoek van Moore het nummer My Way van Frank Sinatra.



R i P captain Tom. very emotional to watch 😢 https://t.co/Dirp99BTqO — Fran heller 💙 (@FranHeller73) February 27, 2021

‘Captain Tom was een geweldige man’

Er mochten dus maar een paar familieleden aanwezig zijn, en daarom trekken mensen naar social media om hun emoties eruit te laten. Veel Britten nemen afscheid van de coronaheld, of noemen nog eens hoe geweldig ze hem vonden. „Ik heb gehuild, wat een geweldige man. Jullie hebben geluk hem als vader/opa gehad te hebben”, schrijft iemand.



I cried and cried and cried…..What an amazing man, he will be so missed by us all. You were so lucky to have had him as your Dad/Grandad. — Embezie (@Embezie2) February 27, 2021

Een ander: „Captain Tom, jij hebt meer gedaan om dit land te verenigen dan een politicus ooit zou kunnen doen. Je bracht hoop toen er geen hoop was, licht toen er duisternis was en blijdschap toen er verdriet was. Zelfs nu je overleden bent, blijf je een inspiratie voor ons allemaal!”



