Zelfs als er een Elfstedentocht zou kunnen plaatsvinden, mag dat niet

Zou er dit jaar een Elfstedentocht kunnen plaatsvinden? Dankzij de lage temperaturen misschien wel, maar vanwege de coronapandemie niet. Voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden laat in een korte reactie aan het ANP weten dat aan de eerdere stellingname van het bestuur niets is veranderd. „Gelet op de huidige coronasituatie is er nog geen ander standpunt dan dat we tot dusver hebben uitgedragen. Dat is het enige dat ik hierover kwijt wil”, zegt Wieling.



Finally a statistic that brings a glimpse of hope #Elfstedentocht https://t.co/fRX8Xy9snD — Jelle Bruineberg (@JBruineberg) February 4, 2021

Vorige maand liet het bestuur duidelijk weten dat het niet mogelijk is de Elfstedentocht onder de huidige coronamaatregelen te organiseren. In elk geval zolang er in Nederland sprake is van de 1,5 meter maatregel, kan de schaatsklassieker in Friesland niet worden gehouden. Op het moment dat de maatregelen worden versoepeld, wordt de situatie opnieuw bekeken. Als er dan voldoende ijs ligt én het is in relatie tot de coronamaatregelen mogelijk, dan kan het bestuur binnen 48 uur een Elfstedentocht organiseren.



Druk op ziekenhuizen door Elfstedentocht

Volgens het bestuur is het niet verantwoord om nu een evenement te organiseren dat honderdduizenden mensen op de been brengt, met alle mogelijke risico’s op besmetting. De Elfstedentocht legt ook een grote druk op ziekenhuizen en medische ondersteuning. Gezien de grote druk vanwege de coronabesmettingen, vindt het bestuur dat niet verantwoord.



Next week it will be freezing for almost 24/7 every day. If this means that we could finally have an 'Elfstedentocht' for the first time in more than 20 years, but can't because of corona I will be so pissed. #DutchWinterIssues — Christine (@ChrisjevanN) February 5, 2021

In januari zei het bestuur ook dat een alternatieve Elfstedentocht geen optie is. Zo’n alternatieve tocht kan bijvoorbeeld plaatsvinden met alleen wedstrijdschaatsers, zonder publiek of met minder deelnemers. „Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld”, zo luidt het motto.

Wieling beseft dat er in het schaatsgekke Nederland al tal van geruchten de ronde doen over de Tocht der Tochten nu de winter hard toeslaat. Hij wijst daarbij echter ook nuchter op het feit dat er nog geen centimeter ijs ligt in Friesland.