Scholen mogen morgen open, maar blijven vanwege sneeuw soms dicht

De basisscholen morgen vanaf morgen weer open, maar toch blijven een aantal waarschijnlijk nog dicht. Veel docenten kunnen de scholen niet bereiken vanwege de sneeuw. Dat zei een woordvoerder van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

„We krijgen steeds meer signalen dat leerkrachten de school niet kunnen bereiken. Het zou dan kunnen dat bepaalde scholen niet opengaan”. In dat geval is het volgens hem mogelijk dat de betreffende leerkrachten morgen op afstand les gaan geven.

Volgens de PO-raad gaan de scholen in principe gewoon open, nadat ze lang tijd waren dicht geweest wegens de lockdown.

Onderwijs op afstand

De onderwijskoepel De Haagse Scholen in Den Haag heeft een bericht verstuurd naar alle 52 scholen zelf de keuze te maken: morgen de school gewoon open doen om les te geven of anders onderwijs geven op afstand. „Voor sommige leerkrachten die ver weg wonen is het nu lastig naar school te komen. Het ov werkt niet goed en met de auto is het gevaarlijk”, meldt een woordvoerster. Morgen geldt code oranje vanwege sneeuw en gladheid.

De CBS De Waterlelie in de Hofstad heeft besloten dat om die reden de heropening maandag „helaas” niet doorgaat. „Bijna alle leerkrachten wonen buiten de wijk en een groot deel ook buiten Den Haag. Nu ook Rijkswaterstaat het advies geeft morgenochtend niet de weg op te gaan vinden wij het onverantwoord de leerkrachten te vragen naar school te komen”, schrijft de directie aan de ouders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yes morgen gaan de scholen weer open!

Oh nee, grapje het sneeuwt. We blijven dicht. #sneeuwinnederland #scholendicht #scholenopen — Chaya Singh (@iamchayasingh) February 7, 2021

22 scholen dicht

22 scholen van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel gaan morgen nog niet open. „Omdat onzeker is of leraren en leerlingen hun school morgen (veilig) kunnen bereiken is zojuist besloten (in samenspraak met de andere A’damse schoolbesturen) dat onze scholen morgen gesloten blijven en het online onderwijs met een dag verlengen voor zover mogelijk”, meldt het bestuur.

Ook de scholen die verbonden zijn aan de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam blijven maandag dicht, zegt voorzitter Herbert de Bruijne in het Parool.

‘Kind in tranen’

Op social media zijn mensen verontwaardigd dat de scholen, na zo lang wachten, nu alsnog dicht blijven. Normaal zouden kinderen dolblij zijn met een dagje schoolvrij, maar nu is het tegenovergestelde waar. Zo tweeten mensen dat hun kinderen in tranen zijn, net nu ze zoveel zin hadden om naar school te gaan. „Net een kind in tranen omdat hij na al dat aftellen en verheugen morgen tóch niet naar #school mag”, schrijft Mara.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net een kind in tranen omdat hij na al dat aftellen en verheugen morgen tóch niet naar #school mag. #ijsvrij #scholenopen #scholendicht — Mara Schepers (@MaraSchepers) February 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Cursusles 53 van ‘Hoe leer je kinderen (en ouders) omgaan met teleurstellingen’: school op het laatste moment toch dicht ivm sneeuwval..#Coderood #scholendicht #scholenopen nog een dag #thuisonderwijs — Sue-Ellen (@SueEllentje) February 7, 2021

Rimko vindt het raar dat er niet naar oplossingen gezocht wordt, zoals school een uurtje later laten beginnen, maar dat de scholen meteen dicht moeten. Een hoop andere mensen zien er de logica ook niet van in. Op sommige plekken geen sneeuw, maar toch veel scholen dicht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hup #scholendicht. Niet eens proberen of een uur later, nee gewoon dicht. #noudatweer — Rimko van der Maar (@rimkovandermaar) February 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.