Morgen code oranje, wel mondjesmaat treinverkeer, testlocaties weer open

De overlast vanwege de sneeuw en kou is nog niet helemaal voorbij. Vanaf middernacht vanavond tot morgen 12.00 uur geldt code oranje in ons land. Het blijft namelijk glad, meldt het KNMI.

Vandaag gold al code rood, vanwege het extreme winterweer. Dat komt vanwege slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van „verkeersbelemmerende” sneeuwduinen. Ook is er sprake van een sneeuwjacht, door een harde oostenwind.

In de noordelijke kustgebieden en boven het IJsselmeer komen bovendien zware windstoten voor van 90 kilometer per uur. Hiervoor is code geel van kracht. Langs de Wadden kan een storm ontstaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Treinen rijden morgen weer

Vandaag zouden er eerst tot 10.00 uur geen treinen rijden, maar dat werd uiteindelijk verlengd naar de hele dag. Ook reden er minder trams, metro’s en bussen. Morgen wil de NS de treinen weer „mondjesmaat” laten rijden. Vandaag veroorzaakten hevige sneeuw en harde wind veel storingen op het spoor.

„Een veilige en betrouwbare reis van onze reizigers en medewerkers staat voorop. Daarom hebben NS en ProRail samen moeten besluiten vandaag geen treinen meer te rijden. Wij kunnen reizigers op dit moment nog geen zekerheid geven over het aantal treinen, de trajecten en de frequentie. Hiervoor zijn we afhankelijk van de verdere ontwikkeling van eventuele storingen op het spoor”, meldt de NS.

Wisselstoringen

In het hele land treden sinds vanochtend wisselstoringen op. „De wisselverwarming werkt, maar komt niet door de laag sneeuw. Hierdoor kunnen wissels niet meer bewegen. De storingsploegen van ProRail werken hard om dit op te lossen, maar de wind blaast de sneeuw weer terug in de wissels. De sneeuw in combinatie met wind houdt de hele avond aan. De verwachting is dat we de storingen niet allemaal kunnen verhelpen en mogelijk kunnen de storingen zelfs terugkeren door dit specifieke weertype.”

Ondanks dat de NS treinen wil laten rijden, morgen, is het lastig om nu al een duidelijk beeld te geven over de situatie van morgen. „Voorop staat dat NS en ProRail zich tot het uiterste inspannen om storingen op te lossen zodat morgen treinen kunnen rijden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Testlocaties weer open

Vandaag waren alle test- en priklocaties van de GGD dicht, vanwege, wederom, het winterse weer. Morgen wil de GGD de locaties weer opengooien. Samen met de regionale instanties zal er gezorgd worden voor een veilige situatie.

Als er morgen alsnog code rood in een regio wordt afgegeven vanwege extreem winterweer, dan blijven test- en vaccinatielocaties in die regio gesloten, meldt de GGD. Daarnaast kunnen regio’s zelf besluiten om een locatie te sluiten vanwege de weersomstandigheden. Als een test- of vaccinatielocatie gesloten blijft, worden mensen met een afspraak gebeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er kunnen weer testafspraken worden ingepland voor morgen. Let op: is het code rood, dan gaat deze niet door. Houd het KNMI dus goed in de gaten en kom dan niet naar de locatie. Geen code rood? Dan zijn wij voorbereid om alle locaties te kunnen openen: https://t.co/UmqWTktFfu pic.twitter.com/Mv9TtCs9as — GGD Drenthe (@GGDDrenthe) February 7, 2021

Mensen die het niet zien zitten om naar een locatie te gaan vanwege de sneeuw, kunnen de afspraak verzetten. Voor maandag 8 februari staan 30.000 testafspraken en 24.000 vaccinatieafspraken gepland, aldus de GGD.