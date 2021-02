Winkels gaan weer open, maar alleen voor afhalen bestellingen

Niet-essentiële winkels mogen vanaf vandaag weer open voor het afhalen van bestellingen. Deze bestel- en afhaalregeling houdt in dat mensen spullen telefonisch of online kunnen bestellen en later ophalen in de winkel. Sinds 17 december zijn de winkels dicht geweest.

Het kabinet stelt een aantal strikte voorwaarden aan de regeling die vandaag ingaat. Klanten mogen de producten alleen afhalen bij een afhaalpunt buiten de winkel. In Nederland kennen we dit ondertussen als click & collect. Zaken die toch klanten binnenlaten worden gesloten.

Niet funshoppen bij winkels

Mensen moeten in hun eentje komen en binnen een vooraf afgesproken tijdslot de spullen ophalen. Tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen moet bovendien minimaal vier uur zitten, om ‘funshoppen’ te voorkomen.

Dat de winkels de deuren weer – maar letterlijk – mogen openen, maakte premier Mark Rutte op 2 februari bekend tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Die avond werd ook de lockdown verlengd tot 2 maart.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De besmettingen dalen, maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd. Meer informatie ⤵️https://t.co/mMqo7vH8i7#AlleenSamen pic.twitter.com/OtWW2H2aeZ — Mark Rutte (@MinPres) February 2, 2021

Alle niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en boekwinkels, zijn al sinds 17 december gesloten. Klanten konden wel spullen bestellen, maar die moesten dan worden thuisbezorgd. Afhalen werd niet toegestaan, maar nu weer wel. Zo zet de HEMA vol op gebak in.

Uitzonderingen waren er ook

Een uitzondering gold voor bouwmarkten en andere doe-het-zelfwinkels. Daar mochten vooraf bestelde artikelen wel worden afgehaald. Dat was ook de tijdelijke coronamaatregel voor bibliotheken en voor winkels die diervoeding verkopen voor hobbymatig gehouden boerderijdieren, zoals kippen, varkens of geiten.

Volgens het OMT is de versoepeling vanaf vandaag mogelijk. „Maar”, voegde premier Mark Rutte namens het kabinet toe, „als het maar niet te druk wordt in een winkelstraten.”

Winkels hebben last van winters weer

Het winterse weer zit de opening van een aantal filialen van de eerder genoemde winkelketen HEMA dwars. Tussen de 5 en 10 procent van de winkels blijft nog dicht omdat ze slecht bereikbaar zijn. Vanwege de slechte weersomstandigheden blijven vandaag nog zo’n 40 van de 550 HEMA-filialen gesloten.

Niet alle winkelketens openen vandaag, zoals de kledingzaken van WE.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beste, onze winkels gaan niet open voor click&collect. Uiteraard kun je een bestelling plaatsen via onze website https://t.co/YvmVN9mIm6 en deze thuis laten bezorgen. Groet Team WE^MvS — WE Fashion (@WEfashion) February 9, 2021

Sinds maandag kan er bij Action al worden besteld. De bestelling kan bij bijna alle 385 Nederlandse vestigingen worden opgehaald. „Er zijn nog tien winkels die worden verbouwd, die volgen binnen anderhalve week”, aldus een woordvoerder. Volgens de budgetketen worden er onder meer veel schoonmaakdoekjes, ruitensproeiervloeistof en opbergbakken besteld.

Action houdt geen filialen dicht vanwege het koude weer maar houdt de ontwikkelingen in de gaten. „Het effect van de kou kunnen we moeilijk inschatten, maar we houden er rekening mee dat het voor sommige klanten te koud zal zijn om hun bestelling af te halen.”