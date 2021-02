Holiday on Ice komt naar Nederland, hier kun je nu al kaartjes winnen

Holiday on Ice komt weer eens met een show naar Nederland. Het duurt nog even, maar via Metro kun je nu al tickets winnen! We maken er een echte Valentijnsprijsvraag van, want zondag worden de winnaars bekendgemaakt.

De show van Holiday on Ice heet SUPERNOVA is van 9 december 2021 tot en met 9 januari 2022 in vijf grote Nederlandse steden te zien. In deze internationale show van allure komt het publiek ogen en oren te kort, wordt ons beloofd. De schaatsers zijn deze keer niet alleen op, maar ook bóven het ijs te zien. In totaal zijn zij met 40 internationale artiesten.

Holiday on Ice in 3D hightech

Voor de voorstelling zijn meer dan 300 kostuums gemaakt en is een indrukwekkend 3D hightech decor ontwikkeld.

Holiday on Ice is in haar 77-jarig bestaan uitgegroeid tot de meest populaire ijsshow ter wereld.

Inmiddels bezochten meer dan 333 miljoen mensen een van de shows. Die staan tegenwoordig onder leiding van Onder de leiding van voormalig Olympisch goud kunstschaatser en tweevoudig wereldkampioen Robin Cousins uit Groot-Brittanië.

Alvast kaartjes winnen?

Metro geeft 5×2 toegangstickets weg voor een stad naar keuze. De plaats van voorkeur vragen we later aan de winnaars. Het gaat dan om Zwolle, Groningen, Amsterdam, Maastricht en Rotterdam.

Wat je moet doen? Onderstaand formulier uiterlijk zaterdag 13 februari invullen en dan in spanning afwachten of je zondag, op Valentijnsdag dus, een winnaarsmailtje krijgt. Veel succes!

Meer info over de show vind je hier.